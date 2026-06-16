השר אמסלם אושפז לאחר אירוע לבבי: "מצבו טוב"

דאגה בעולם הפוליטי: השר לשיתוף פעולה אזורי, השר במשרד המשפטים והשר המקשר בין הממשלה לכנסת, דודי אמסלם, אושפז לאחר שעבר אירוע לבבי. מלשכת השר נמסר כי: "בהמשך לפרסומים מהבוקר, אנו מבקשים להבהיר כי ביום ראשון האחרון חש השר דודי אמסלם ברע ועבר אירוע לבבי קל".

עוד נמסר מהלשכה "השר טופל באופן מיידי ומסור בבית החולים שערי צדק, ומשם שוחרר לביתו במצב מצוין. השר נמצא כעת במנוחה בביתו, מרגיש טוב, וממשיך משם לנהל ולתפעל באופן מלא את פעילות משרדו".

השר אמסלם מוסר: "אני מודה מקרב לב לצוות הרפואי בשערי צדק על הטיפול המקצועי, ולכל אלפי האזרחים והחברים שדורשים בשלומי ומציפים אותי באהבה מהבוקר. אני מרגיש מצוין, חזרתי לעבודה, ומאחל לכולנו רק בריאות ובשורות טובות".

השר מהליכוד, ידוע כאוהב תורה גדול ותומך נאמן של לומדי התורה והציבור החרדי. אמסלם, שמילא תפקידים שונים בממשלה לאורך השנים, התבלט בעמדותיו התקיפות להגנה על עולם התורה ועל זכויות הציבור החרדי.

למרות עומס התפקידים הרב שעליו, השר אמסלם קובע עיתים קבועים ללימוד תורה עם חברותא. בחוגים קרובים מספרים כי הוא מקפיד על שיעורי תורה קבועים, ורואה בלימוד התורה ערך עליון, וקוראים לציבור הרחב להקדיש פרק תהילים לרפואתו.

א אַ֥שְֽׁרֵי-הָאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר | לֹ֥א הָלַךְ֮ בַּעֲצַ֪ת רְשָׁ֫עִ֥ים וּבְדֶ֣רֶךְ חַ֭טָּאִים לֹ֥א עָמָ֑ד וּבְמוֹשַׁ֥ב לֵ֝צִ֗ים לֹ֣א יָשָֽׁב: ב כִּ֤י אִ֥ם בְּתוֹרַ֥ת יְהוָ֗ה חֶ֫פְצ֥וֹ וּֽבְתוֹרָת֥וֹ יֶהְגֶּ֗ה יוֹמָ֥ם וָלָֽיְלָה: ג וְֽהָיָ֗ה כְּעֵץ֮ שָׁת֪וּל עַֽל-פַּלְגֵ֫י מָ֥יִם אֲשֶׁ֤ר פִּרְי֨וֹ | יִתֵּ֬ן בְּעִתּ֗וֹ וְעָלֵ֥הוּ לֹֽא-יִבּ֑וֹל וְכֹ֖ל אֲשֶׁר-יַעֲשֶׂ֣ה יַצְלִֽיחַ: ד לֹא-כֵ֥ן הָרְשָׁעִ֑ים כִּ֥י אִם-כַּ֝מֹּ֗ץ אֲֽשֶׁר-תִּדְּפֶ֥נּוּ רֽוּחַ: ה עַל-כֵּ֤ן | לֹא-יָקֻ֣מוּ רְ֭שָׁעִים בַּמִּשְׁפָּ֑ט וְ֝חַטָּאִ֗ים בַּעֲדַ֥ת צַדִּיקִֽים: ו כִּֽי-יוֹדֵ֣עַ יְ֭הוָה דֶּ֣רֶךְ צַדִּיקִ֑ים וְדֶ֖רֶךְ רְשָׁעִ֣ים תֹּאבֵֽד:

מתקפות חריפות על היועמ"שית

רק לפני מספר ימים יצא השר במתקפה חריפה במיוחד נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ומשנתה עו"ד גיל לימון. מעל בימת הכנסת הצהיר אמסלם: "יש לך מקום מיוחד בגיהנום - זה לא סתם גיהנום, גיהנום מיוחד, בגלל שמה שאת עושה לחרדים פה זה גיהנום מיוחד".

הדברים נאמרו על רקע המדיניות החדשה של היועצת המשפטית לשלילת הטבות מס ממוסדות תורניים, וכן הסנקציות הכלכליות שמופעלות נגד משפחות בני התורה.