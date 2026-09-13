שריפה נרחבת פרצה בשמורת הטבע תל דן שבצפון הארץ, ושלחה ענני עשן כבדים לשמיים. מטיילים רבים שהגיעו לבלות בשמורה במהלך החג נאלצו לפנות במהירות, כאשר פקחי רשות הטבע והגנים הורו על פינוי מיידי של השטח.

התנאים באזור הקשו במיוחד על פעולות הכיבוי: רוחות עזות ששררו במקום, יחד עם הצמחייה הירוקה של נחלי השמורה שהפכה למבעיר מהיר, יצרו אתגר משמעותי עבור כוחות הכיבוי שהוזנקו למקום.

שבעה צוותי כיבוי הגיעו לשמורה ופעלו בגזרות שונות במאמץ להכיל את האש. מטוסי אלעד הוזנקו והטילו חומרי כיבוי מהאוויר, בעוד כיתות כוננות עם טרקטורונים פעלו בשטח כדי למנוע את התפשטות הלהבות.

לאחר שעות של מאבק מאומץ, מסר מפקד האירוע רב-רשף גדי אזולאי כי הצליחו להביא את השריפה להכלה. עם זאת, הוא הבהיר כי העבודה טרם הסתיימה - לוחמי האש ימשיכו להישאר בשטח לאורך הלילה כדי לבלום גחלים סמויות ולמנוע התלקחות מחודשת.

משפחת הלוחם שנורה בנתניה זועמת משה כץ | 06.09.26

שריפות בשטחים פתוחים בצפון הארץ אינן נדירות בעונת הקיץ, אך השילוב של רוחות חזקות וצמחייה ירוקה שהפכה למבעיר יצר אתגר מיוחד במקרה זה. בשבועות האחרונים התמודדו צוותי כבאות והצלה עם שריפה במוסדות נדבורנה בבני ברק ועם שריפת אתר פסולת סמוך ליישוב יערה, שבה הופעלו גם מטוסי כיבוי.