צה"ל מעדכן: לוחם במילואים נפצע בפיצוץ בדרום לבנון - מצבו קשה

תיעוד פעילות כוחות צה"ל ( צילום: דובר צה"ל )

לוחם במילואים נפצע היום (שני) באורח קשה כתוצאה מפיצוץ בדרום לבנון, כך נמסר מדובר צה"ל. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה על מצבו.

האירוע מצטרף לשורת אירועים קשים שאירעו בשבועות האחרונים במהלך הפעילות המבצעית המתמשכת של כוחות צה"ל בדרום לבנון. כוחות הצבא ממשיכים לפעול במרחב הביטחוני תוך חשיפת תשתיות טרור והשמדת מחסני נשק של ארגון הטרור חיזבאללה. רקע: שורת אירועים קשים בלבנון כפי שדיווחנו, במהלך הלילה האחרון נפצעו עשרה לוחמים במסגרת היתקלות בדרום לבנון. על פי הנתונים שנמסרו, שלושה לוחמים נפצעו באורח קשה, לוחם נוסף נפצע באורח בינוני ושישה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. כל הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים. וינטר: "התורה שומרת, אך לא כל מי שלובש שחור-לבן לומד" דוד קליין | 14:46 לפני מספר ימים נפל בקרב סרן דוד חזות הי"ד, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. התקרית הנוראה התרחשה בסביבות השעה 02:00 לפנות בוקר, כאשר כוח של צוות הקרב החטיבתי גולני שפעל במרחב דיר סיריאן נתקל במחבל חיזבאללה שפתח באש לעבר הכוח הישראלי.

סרן דוד חזות הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

השבוע האחרון היה קשה במיוחד עבור כוחות צה"ל הפועלים בלבנון. סא"ל דור בן שמחון הי"ד, מפקד גדוד 52, נפל יחד עם שלושת חברי צוות הטנק שלו בפגיעה קשה. מהתחקיר שנערך בימים האחרונים באוגדה 36 ובחיל השריון, התברר שרחפן נפץ של חיזבאללה עם חימוש נ"ט פגע ישירות במיכל הדלק של הטנק בחלקו האחורי.

פעילות מבצעית נמשכת

במקביל לאירועים הקשים, צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון. חיל האוויר תקף בימים האחרונים שלוש מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים נבטיה ומייפדון. התקיפות בוצעו בתגובה להמשך הפגיעה בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני על ידי חיזבאללה.

"צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל", כך נמסר מדובר צה"ל. הכוחות הקרקעיים ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת תוך חשיפת תשתיות טרור והשמדת מחסני נשק של ארגון הטרור.