מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, פרסם היום (שני) דוח ביקורת חריף על פינוי הפצועים באירועי ה-7 באוקטובר, שהוגדרו בפתח הדוח כ"אירוע הטרור החמור ביותר מאז הקמת המדינה". הדוח חושף כשלים מערכתיים קשים שהובילו לכך שפצועים רבים דיממו למוות ללא פינוי, תוך שהמבקר מנפץ את נרטיב ה"כאוס הבלתי נמנע" וקובע כי שורש הכשל לא נולד בנקודת הפינוי, אלא בכישלון המבצעי של צה"ל בהגנה על היישובים.

על פי הדוח, אחד הממצאים המקוממים ביותר הוא חוסר השימוש בטכנולוגיה קיימת שהייתה יכולה להציל חיים. מד"א הציב באוגדת עזה מערכת ממוחשבת המשקפת בזמן אמת את מוקדי הקריאות, אך גורמי הרפואה בצה"ל התעלמו ממנה לחלוטין. המשמעות הייתה קטלנית: מידע חיוני על מיקומם של פצועים אזרחיים לא הגיע לכוחות השטח, ומפקד פיקוד הדרום הודה בפני אנשי המבקר כי גישה למידע זה הייתה מסייעת לו בבניית תמונת מצב אסטרטגית ומצילה חיים.

איחור דרמטי בתיאום נקודות הפינוי

הדוח מצביע על כך שנקודות העברת הפצועים תואמו באיחור דרמטי של קרוב לשמונה שעות מתחילת המתקפה. במקום זאת, תואמו נקודות העברת הפצועים באיחור דרמטי, כאשר כוחות השטח פעלו ללא מידע מדויק על מיקום הפצועים ועל היקף האירוע. המבקר משבח את גבורת הלוחמים, כוחות מד"א והאזרחים שפעלו ללא חת תחת אש, אך קובע בחריפות כי הכשל המבצעי של צה"ל בהגנה על היישובים הוא שיצר את המצב הקטלני.

בפרק המוקדש לשיקום פצועי המלחמה, חושף הדוח מציאות כואבת נוספת. פצועים רבים ששילמו את המחיר היקר מכל, מוצאים את עצמם אבודים מול הבירוקרטיה, ללא הדרכה מסודרת על זכויותיהם. העובדה כי אין הוראות המעגנות את מסירת המידע לפצועים מותירה אותם במצב שבו הם נאלצים להסתמך על מידע חלקי "מפה לאוזן". המבקר דורש מהדרג המדיני וממשרדי הממשלה להפסיק עם ההחלטות הריקות ולעבור לתוכנית פעולה אופרטיבית.

תגובות המערכת: הודאה בטעויות ופירוט הלקחים

משרד הבריאות הגיב בתגובה רשמית וקיבל את הביקורת, תוך שהוא מדגיש כי "מרבית הפערים כבר טופלו". המשרד טען כי פעל בתנאי כאוס חסרי תקדים, אך ציין כי מאז 7 באוקטובר שופרו משמעותית ממשקי העבודה עם צה"ל כדי להבטיח ויסות מהיר ומציל חיים. באגף השיקום במשרד הביטחון מדגישים כי מדובר ב"אתגר לאומי ראשון במעלה", ולאור הצפי כי עד 2028 יטופלו כ-100 אלף פצועים, המשרד פועל ליישום תוכנית מקיפה של ועדת המומחים בראשות פרופ' שלמה מור יוסף.

הדוח מתפרסם על רקע מתיחות בין משרד המבקר לבין בית המשפט העליון, שעצר השבוע שמונה מהליכי ביקורת על אירועי השבעה באוקטובר והמלחמה. במשרד המבקר הדגישו כי במהלך השנה האחרונה פורסמו למעלה מ-40 דוחות שחשפו פערים יסודיים בפעולת ההיערכות של המערכת המדינית, הצבאית והאזרחית, ובביקורות אלו עמד המבקר גם על האחראים לכשלים בכלל הדרגים.

המבקר אנגלמן התייחס לנושא בוועידת מוני אקספו ואמר: "פרסמנו כבר קרוב ל-50 דוחות. בשבוע הקרוב עתיד להתפרסם עוד מקבץ של דוחות, לרבות בסוגיה של פינוי פצועים. צריך לזכור שב-7 באוקטובר חווינו אלפי פצועים ממתקפת הטרור, ולדאבוננו רבים מהם דיממו למוות מבלי שפינו אותם". המבקר הוסיף כי בין הדוחות שכרגע מוקפאים בהתאם להחלטת בג"ץ, נמצא הדוח על רישוי המסיבה ברעים ואבטחתה – מסיבה שנרצחו בה קרוב ל-400 איש, ואחרים נאנסו ונחטפו.