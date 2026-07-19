בבלי
"סערת המתדלקים" נמשכת

"נגמר המקום בבסיסים": החשש במשרד התחבורה - וההשלכות על טיסות הקיץ

על רקע היערכות להסלמה והחשש כי נוכחות המטוסים הצבאיים בנמל התעופה האזרחי תביא לשיבושים קשים בלוח הטיסות בשיא עונת הקיץ - וטיסות רבות יבוטלו, שרת התחבורה רגב צפויה לקיים מחר הערכת מצב בנתב"ג שתעסוק באופן הטיפול עם הדרישה האמריקנית לשלוח לישראל מטוסי תדלוק נוספים (תעופה, צבא)

בימים האחרונים נרשמה עלייה בהגעת טייסות קרב אמריקניות נוספות למזרח התיכון וגם לבסיסים בישראל, כאשר רק ביממה האחרונה הגיעו עוד עשרה מטוסי תדלוק לישראל מאירופה, וגם ומבסיס אל-עודייד בקטר, במסגרת היערכות אמריקנית לתקיפות מצד על נכסים אמריקניים בבסיסים באזור המפרץ.

בחדשות 12 דווח כי שרת התחבורה מירי רגב צפויה לקיים מחר (שני) בשעות הבוקר הערכת מצב בנמל התעופה בן-גוריון שתעסוק באופן הטיפול עם הדרישה האמריקנית לשלוח לישראל מטוסי תדלוק נוספים.

על פי הדיווח, הדיון מתקיים על רקע היערכות להסלמה והחשש כי נוכחות המטוסים הצבאיים בנמל התעופה האזרחי תביא לשיבושים קשים בלוח הטיסות בשיא עונת הקיץ - וטיסות רבות יבוטלו.

בדיווח נטען כי בישראל מעריכים כי ארה"ב צפויה לדרוש להביא לישראל כבר בטווח הזמן המיידי עשרות מטוסי תדלוק נוספים. במשרד התחבורה מזהירים שאם אכן יגיעו לישראל עשרות מטוסי תדלוק נוספים - הם לא יצליחו לבלום את בקשת ארה"ב שאלו ינחתו בנתב"ג שכן ייגמר המקום בבסיסי חיל האוויר, היכן שמטוסי התדלוק חונים כעת.

איראןנתב"גמשרד התחבורהמירי רגבצבא ארה"בבבלי

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