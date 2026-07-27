מבצע כפול: חוסל המחבל ששחרר חטוף

הושמד תוואי תת"ק של חמאס בצפון הרצועה - צילום: צה"ל הושמד תוואי תת"ק של חמאס בצפון הרצועה | צילום: צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:32

כוחות צה"ל המשיכו במהלך סוף השבוע בסדרת תקיפות ממוקדות ברצועת עזה, במסגרתן חוסלו שני מחבלים בכירים מארגוני הטרור הג'יהאד האסלאמי וחמאס. המבצעים, שבוצעו באמצעות תקיפות אוויריות מדויקות, הסירו איומים מיידיים על כוחות הביטחון ואזרחי ישראל.

על פי הודעת דובר צה"ל, המהלכים המבצעיים התבצעו בשיתוף עם השב"כ ומהווים המשך למאמץ המתמשך לסיכול תשתיות הטרור בשטח. שני המחוסלים היו מעורבים באופן ישיר בפעילות טרור נגד מדינת ישראל, כאשר אחד מהם אף לקח חלק בעבר בשחרור אזרח ישראלי מהשבי אך שב לפעילות טרור.

לוחמי צה"ל בפעילות נגד הטרור ( צילום: צה"ל )

מחבל נוח'בה שלקח חלק בשחרור חטוף ראש ישיבת בית יהודה פיאר את מעמד כבוד התורה בקודינוב | צפו בגלריה חיים רוזנבוים | 26.07.26 בדרום רצועת עזה חוסל עמרו אבו אלריש, מחבל נוח'בה מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי. המחבל, שלקח בעבר חלק בשחרורו של אזרח ישראלי מהשבי, המשיך בפעילות טרור נגד כוחות צה"ל לאורך חודשי הלחימה. גורמי ביטחון מסרו כי אבו אלריש היה מעורב באופן ישיר בלחימה נגד כוחות הביטחון, בקידום מתווי טרור ובהכשרת מחבלים נוספים. חיסולו מהווה הסרה של איום משמעותי על כוחות צה"ל הפועלים בדרום הרצועה. מפקד משטרת חמאס וסגן מפקד צבאי במקביל, בצפון רצועת עזה חוסל עבד אלנאצר אלעזיז מקאדמה, ששימש כמפקד במשטרת חמאס וכסגן מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבל קידם שורה של מתווי טרור חמורים נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל עד לחיסולו. על פי הנמסר מצה"ל, מקאדמה ניהל מערכות רצחניות נגד כוחות הביטחון ואזרחים, תוך ניצול תפקידו הכפול במשטרת חמאס ובזרוע הצבאית. חיסולו נועד להסיר את האיום המיידי שהיווה על כוחות צה"ל הפועלים במרחב.

( צילום: דובר צה"ל )

המשך הפעילות נגד תשתיות הטרור

החיסולים מצטרפים לסדרת תקיפות ממוקדות שביצע צה"ל בשבועות האחרונים ברצועת עזה, במסגרתן חוסלו מחבלים בכירים נוספים שפעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור. בין המחוסלים בשבוע שעבר היו גם פארס אלמצרי, ראש מדור במטה הייצור של חמאס, ומחמד אבו שכיאן, מחבל נוח'בה שפעל לקידום מתווי טרור.

כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת ברצועה, תוך מיקוד באיתור וחיסול מחבלים בכירים המהווים איום על מדינת ישראל. הפעילות כוללת תקיפות אוויריות מדויקות, פעילות קרקעית ממוקדת ואיסוף מודיעין שוטף.

במקביל לפעילות ברצועה, כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות נגד תשתיות הטרור גם ביהודה ושומרון. רק בסוף השבוע נעצרו ארבעה מחבלים שהיו מעורבים בתקיפה וחטיפת נשקו של חייל צה"ל במרחב סוסיא שבחטיבת יהודה.