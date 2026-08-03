שר הביטחון ישראל כץ ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם הבוקר(שני) הבהרה מפורטת שבה הכחיש בנחרצות את הטענות כאילו הדיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, במהלך ריאיון שנערך בשידור חי.

בהבהרתו הדגיש שר הביטחון: "הניסיון להציג את דבריי כאילו קראתי להדחת אלוף פיקוד המרכז בשידור הוא שקר מוחלט". כ"ץ הגדיר את המתקפה כלפיו כ"קמפיין פוליטי שמכוון נגד הממשלה". ההבהרה פורסמה בעקבות הסערה שהתעוררה לאחר שכ"ץ הודיע בריאיון לתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 על מינויו של האלוף דדו בר כליפא, ראש אגף כוח אדם, לתפקיד מפקד פיקוד המרכז. ההכרזה עוררה ביקורת מצדדים שונים, כאשר גורמים רבים טענו כי מדובר בהדחה פומבית של מפקד הפיקוד הנוכחי. שר הביטחון הציג בהבהרתו את ציר הזמנים המלא, במטרה להוכיח כי ההחלטה על מינוי בר כליפא נתקבלה זמן רב לפני הריאיון. לדבריו, "ב-24 באפריל פורסם בחדשות 12 כי הרמטכ"ל המליץ למנות את ראש אכ"א, האלוף דדו בר כליפא, למפקד פיקוד המרכז". כ"ץ הוסיף כי "ב-28 ביולי פורסם בחדשות 14 כי קיבלתי את המלצת הרמטכ"ל, ולאחר שקיימתי עם האלוף בר כליפא ריאיון והתרשמתי כי הוא המועמד המתאים ביותר, החלטתי לקדם את מינויו בהתאם לנהלים".

שר הביטחון כ"ץ עם האלוף בלוט ( צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון )

שר הביטחון הפנה לרגע הספציפי בריאיון שבו נשמעה קריאה להדחת האלוף. "בריאיון אתמול, כאשר אחד המשתתפים קרא 'להדיח את האלוף', השבתי באופן מיידי וברור: 'לא'. הדברים מצולמים ומתועדים", הדגיש כ"ץ.

"כלומר", הוסיף שר הביטחון, "עוד חודשים לפני הריאיון כבר התקבלה המלצת הרמטכ"ל, אושרה על ידי, והליך המינוי כבר היה בעיצומו. לכן, הניסיון להציג את הדברים כאילו התקבלה החלטה בעקבות הריאיון אינו עומד במבחן העובדות".

לדברי שר הביטחון, "זו אינה סערה אמיתית אלא ניסיון תקשורתי להסיט את הדיון מהשאלה האמיתית: מה יקרה אם יאיר גולן, שכבר איים להדיח את האלוף דוד זיני, יהיה שר הביטחון בממשלה בראשות איזנקוט. במקרה כזה, יש חשש שיחזרו למנות את אנשי הקונספציה הישנה, דבר שעלול לפגוע בהתיישבות ובביטחון ישראל. אצלי זה לא קרה, ולא יקרה".

מוקדם יותר הביעה מועצת יש"ע תמיכה מלאה באלוף בלוט בעקבות הסערה, תוך שהיא מציינת את "מנהיגותו ההתקפית" ואת "העבודה ההדוקה והמכבדת עם ההתיישבות". במקביל הביעו ראשי המועצות תמיכה גם בשר הביטחון כ"ץ, והודיעו כי ייפגשו עמו במהלך אחר הצהריים.