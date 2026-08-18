אסון קשה התרחש היום (יום שלישי) בחוף אלמוגים שבאילת, כאשר גבר כבן חמישים טבע. כוחות מד"א שהוזעקו לאתר האירוע ביצעו פעולות החייאה במשך זמן ממושך, אולם לצערנו הרב נאלצו לקבוע את פטירתו במקום.

על פי הדיווחים שהתקבלו במוקדי החירום, הנפטר נמשה מהמים כשהוא נטול הכרה. אזרחים שנכחו במקום החלו מיד בפעולות החייאה ראשוניות, עוד בטרם הגיעו גורמי ההצלה.

פראמדיק מד"א אודי אדרי וחובש רפואת חירום מיחידת האופנועים יהודה בן יתח, שהיו הראשונים להגיע לזירה, תיארו: "מדובר בגבר שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה. כשהגענו למקום ראינו אזרחים מבצעים פעולות החייאה בסיסיות בגבר שנמשה מהחוף".

אנשי מד"א המשיכו בטיפול מתקדם הכולל עיסויי לב, הנשמה ומתן תרופות מצילות חיים, אך למרבה הצער מצבו של הגבר לא השתפר כלל. "נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום", מסרו צוותי מד"א.

צוות זק"א אילת הוזעק לטיפול בנפטר ע"ה. ממוקד זק"א נמסר כי מדובר באדם כבן חמישים שנמשה מהים ללא סימני חיים בסמוך לחוף אלמוגים.

האירוע הכואב מצטרף לשורה ארוכה של מקרי טביעה שהתרחשו בארץ במהלך השנה הנוכחית. על פי נתונים שפרסם מד"א לאחרונה, בשנת תשפ"ה נרשמו 18 מקרי טביעה בים המלח, 134 בים התיכון, 12 בכנרת ושני מקרים בים סוף. יתר המקרים התרחשו בבריכות ציבוריות, פרטיות ובצימרים.

מהנתונים עולה כי 74 אחוזים מהנפטרים מטביעה היו גברים ו-26 אחוזים נשים. קבוצת הגיל הנמצאת בסכנה הגבוהה ביותר היא ילדים ופעוטות עד גיל עשר, המהווים 30 אחוזים מכלל הנפגעים.

חוף אלמוגים באילת, המשמש שמורת טבע ימית, מושך אליו מבקרים רבים לאורך כל ימות השנה. במקום פועלים מצילים, אולם כידוע, הסכנה בים קיימת בכל עת ודורשת ערנות מרבית מצד המבקרים.