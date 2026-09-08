אלפי תיירים ומבקרים שהגיעו אתמול (שני) למגדל אייפל בפריז הופתעו לגלות כי שערי האתר נותרו נעולים. על גבי מסכי המידע בכניסה למתחם הוצגה הודעה לפיה פתיחת המגדל "מתעכבת מסיבות תפעוליות", אולם מאחורי ההודעה הלקונית עמדה שביתת מחאה של צוות העובדים במקום.

הרקע להשבתה הוא סכסוך עבודה שפרץ בעקבות אירוע שהתרחש במהלך ביקור של קבוצה מחו"ל. האירוע הוביל להנחיות פנימיות חריגות שהועברו לעובדים מצד ההנהלה, דבר שעורר תרעומת עזה בקרב ועד העובדים. הוועד טען לפגיעה בלתי מידתית בהסדרי העבודה ובצוות המקומי, והכריז על סגירת האתר במחאה על התנהלות ההנהלה.

חברת SETE, המפעילה את האתר המפורסם, מיהרה לפרסם הבהרה וטענה כי ההחלטה שהתקבלה הייתה מוטעית. "לא היה מקום לקבל את התנאים הללו", נמסר מטעם החברה, שהוסיפה כי יופקו הלקחים הנדרשים מהמקרה. גם בכירים בעיריית פריז התייחסו לסערה וגינו את האירוע, תוך הדגשה כי יש להקפיד על נהלי העבודה המקובלים באתרי הציבור בעיר.

מגדל אייפל, שבו מבקרים מדי שנה כ-7 מיליון איש מרחבי הגלובוס, נותר מושבת לחלוטין לאורך כל שעות היום. מנציגות העובדים נמסר כי האתר צפוי לשוב לפעילות סדירה כבר היום (שלישי).