בעיצומה של ההסלמה הצבאית במפרץ הפרסי, שיגר דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאעי, הבוקר (שני) אזהרה חריפה לעבר ארצות הברית. בקאעי הבהיר כי וושינגטון תישא ב"תוצאות של כל הרפתקה" שמטרתה השתלטות על האי ח'ארג' האסטרטגי בדרום איראן.

האי ח'ארג', הממוקם כ-55 קילומטרים מחופי מחוז בושהר, מהווה את עורק החיים של תעשיית הנפט האיראנית. דרך מזחיו עוברים כ-95% מכלל ייצוא הנפט הגולמי של המדינה, המייצר למשטר בטהראן הכנסות שנתיות של עשרות מיליארדי דולרים. האיומים האיראניים מגיעים ברקע תשעה לילות רצופים של תקיפות אמריקניות נגד מטרות איראניות, כאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חוזר ומצהיר על אפשרות לתפיסת השטח.

"סופרים את הדקות לקבל את פניהם"

במסיבת עיתונאים בטהראן, נקט הדובר האיראני בלשון צינית ולוחמנית. "ישנם אנשים בהנהגה האיראנית שסופרים את הדקות כדי 'לקבל את פניהם' של הכוחות האמריקניים בכל פלישה קרקעית", הכריז בקאעי, תוך שהוא מנסה להציג תמונה של נחישות איראנית.

האיומים מגיעים בעיצומה של מערכה צבאית חסרת תקדים. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב השלים לילה תשיעי ברציפות של תקיפות נרחבות נגד מטרות צבאיות איראניות, כאשר בין היעדים: מרכזי פיקוד צבאיים, אתרי הגנה אווירית ותצפית חופית, יכולות ימיות ואתרי שיגור טילים וכטב"מים. טראמפ עצמו הצהיר כי "איראן נפגעה בצורה קשה מאוד מאוד. מבחינה צבאית, הם איבדו כמעט את הכל".

ערוצים דיפלומטיים נותרו פתוחים

למרות חריפות האיומים, חשף בקאעי כי הערוצים השקטים בין המדינות עדיין פעילים. הדובר אישר כי מסרים מוושינגטון הועברו לטהראן בימים האחרונים באמצעות מתווכים שלישיים. "הזרוע הדיפלומטית הייתה פעילה מאוד בימים האחרונים, ורעיונות שונים הועברו אלינו על ידי גורמים מתווכים", מסר.

במקביל להסלמה המילולית, התייחס בקאעי גם למגעים סביב הסכם הביניים בין המדינות. לדבריו, "אין כל עמימות" בטקסט שנחתם: "הטקסט של מזכר ההבנות קצר וכולל 14 סעיפים בלבד. הבהרנו מהרגע הראשון כי האחריות על ניהול מצר הורמוז מוטלת על איראן, ותיושם בהתייעצות עם עומאן ומשא ומתן עם מדינות האזור".

אזהרה למדינות המפרץ

בסיום דבריו הטיל הדובר את האחריות להסלמה האזורית על כתפי ארה"ב, אך שיגר גם אזהרה מרומזת לשכנותיה של איראן במפרץ. "אין לנו איבה כלפי מדינות האזור, אך אנו מצפים מהן למלא את חובתן ולא לאפשר תקיפות נגד איראן משטחן", אמר. "כל עוד הפשעים הללו נמשכים – הכוחות החמושים שלנו ימשיכו להגיב".

על פי דיווחים, ארצות הברית עדכנה את ישראל שבכוונתה להסלים את תקיפותיה באיראן בימים הקרובים, כאשר בשלב זה וושינגטון מעדיפה להשאיר את ישראל מחוץ למעגל ההסלמה הנוכחי. טראמפ אף העביר מסר למדינות המפרץ, לפיו "אם לא יושגו הסכמות עם איראן השבוע, תתכוננו להסלמה משמעותית".

כיבוש אפשרי של האי ח'ארג' עשוי להוות מכה אנושה למשטר בטהראן. ללא הכנסות הנפט מהאי, איראן לא תוכל לשלם משכורות במגזר הציבורי, והמימון לארגוני הפרוקסי שלה ברחבי המזרח התיכון ייעצר כמעט לחלוטין.