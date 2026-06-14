חשש בשיקגו: התושבים יאלצו לממן את המרכז של אובמה

מוזיאון מורשת הנשיא לשעבר אובמה ( צילום: מסך )

גובר החשש בשיקגו כי משלמי המיסים בארצות הברית ייאלצו לשאת בנטל הכלכלי במידה והמרכז הנשיאותי של ברק אובמה ייקלע למצוקה פיננסית. זאת לאחר שהתברר כי הקרן העומדת מאחורי הפרויקט טרם הקציבה סכום של 470 מיליון דולר שהובטח כרשת ביטחון, ונועד למנוע חילוץ מכספי ציבור.

הביקורת הציבורית מתעוררת בעקבות חקירה של רשת Fox News Digital, שחשפה כי קבלנים וקבלני משנה רבים בפרויקט מדווחים על הפסדים הנעים בין מאות אלפי דולרים לעשרות מיליונים. חלקם טוענים כי הם תקועים במחלוקות תשלומים קשות וניצבים בפני קריסה כלכלית, ימים ספורים בלבד לפני טקס הפתיחה החגיגי של המרכז. הסכם שנוי במחלוקת עם העירייה על פי ההסכם של קרן אובמה עם עיריית שיקגו, הקרן התחייבה להקים קרן צמיתה כחלק מעסקה ל-99 שנים. במסגרת העסקה, קיבלה הקרן שליטה על שטח ציבורי של כ-78 דונם בפארק ג'קסון, תמורת תשלום חד-פעמי של 10 דולרים בלבד. תמונה אחת שטראמפ פרסם הצליחה לעצבן אומה שלמה אריה רוזן | 14:13 שומר על שתיקה: הברכה ששלח בנט לטראמפ - ליום הולדתו השמונים יאיר טוקר | 13:49 רשת Fox News דיווחה בעבר כי הקרן הפקידה מיליון דולר בלבד לקרן הרזרבה הזו בשנת 2021, וכי היתרה נותרה כמעט ללא שינוי בדוחותיה הציבוריים האחרונים. החששות לגבי מצבו הפיננסי של המרכז מלווים את הפרויקט כבר שנים, במיוחד לאחר שעיכובי הבנייה והעלויות זינקו מהערכה מקורית של כ-330 מיליון דולר ל-850 מיליון דולר לפחות. "אחת ההבטחות המרכזיות שלהם הייתה להקים קרן צמיתה שתשמש כפוליסת ביטוח, כדי שמשלמי המיסים לא ייתקעו עם החשבון", מסר רוברט גרוגן, יו"ר המפלגה הרפובליקנית באילינוי, בראיון לרשת. "הם הבטיחו מאות מיליוני דולרים עבורה, אבל היא עדיין עומדת על מיליון דולר בלבד – בדיוק כפי שהיה כשהם פתחו אותה".

הנשיא לשעבר ברק אובמה ( צילום: שאטרסטוק )

קבלנים מדווחים על הפסדים כבדים

הבדיקה זיהתה מספר חברות בנייה שטוענות להפסדים כבדים. מייק אוון, נשיא חברת "אדמסון אינסטלציה", הציג מחוץ למרכז גיליונות נתונים של החברה המראים כי החברה שלו נמצאת בגירעון של כמעט 4 מיליון דולר בגלל הפרויקט. לדבריו, עבודות תיקון מיותרות, עיכובים ולמעלה מ-100 בקשות לשינויי תוכנית אילצו את החברה לספוג עלויות עתק.

בנוסף, עומר שריף, נשיא התאחדות הקבלנים האפרו-אמריקאים, סיפר כי מספר קבלנים בבעלות שחורה נקלעו לקשיים פיננסיים חמורים בעקבות מעורבותם בפרויקט. טענות אלו מעלות ספקות קשים לגבי היציבות הפיננסית ארוכת הטווח של המרכז.

ריצ'רד אפשטיין, פרופסור למשפטים באוניברסיטת ניו יורק שמנהל מאבק משפטי נגד הפרויקט מזה שנים, הסביר כי קרן הגיבוי נועדה להגן בדיוק מפני חוסר ודאות מסוג זה. "כל המטרה של קרן צמיתה היא לממן הוצאות עתידיות במידה והגיוס העתידי ייכשל", ציין. "אם הקרן לא מולאה, המבנה עלול להידרדר להזנחה, להפוך למפגע בטיחותי, ואז יתברר שאין מי שישלם את החשבון".

תגובת קרן אובמה

קרן אובמה מסרה בתגובה כי היא עומדת לחלוטין בתנאי ההסכם עם העירייה, וציינה כי ההסכם דרש הקמת קרן כזו אך לא קבע לה יעד כספי ספציפי. הקרן הצהירה כי המרכז "ממומן במלואו" וכי היא מתכננת לבצע "השקעות משמעותיות" בקרן בשנים הקרובות.

"ערב חגיגות הפתיחה הגדולה שלנו, אנו שמחים לחזור ולהדגיש כי המרכז הנשיאותי של אובמה ממומן במלואו בזכות תרומות פרטיות נדיבות", נמסר בהודעת הקרן. עם זאת, סכום ה-470 מיליון דולר עלה במהלך הדיונים הציבוריים סביב הפרויקט ואף צוין בדוח השנתי של קרן אובמה לשנת 2020.

הפרופסור אפשטיין דחה את הפרשנות של הקרן להסכם: "לגישתם, מספיק לשים סנט אחד בקרן כדי לכסות את כל הסיכונים. הבטחה לגייס כסף בעתיד אינה שקולה לקרן קיימת וממומנת. חייבת להיות ערימת מזומנים שתבטיח חוסן מול שינויים קיצוניים בשוק".

המרכז הנשיאותי, הממוקם בצד הדרומי של שיקגו, כולל מגדל מוזיאון, ספרייה דיגיטלית, מתקני ספורט, מרכז כנסים ומשרדים עבור קרן אובמה, שתנהל גם את פעילותו השוטפת בעתיד. גרוגן קרא לפתוח בחקירה רשמית אם הטענות של קבלני המשנה שנשארו ללא תשלום יתבררו כנכונות.