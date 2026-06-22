נשיא קולומביה היוצא, גוסטבו פטרו, הגיב הבוקר (שני) בטענות חריגות במיוחד לתוצאות הבחירות לנשיאות המדינה, זאת לאחר שמועמד הימין אבלרדו דה לה אספרייה ניצח בסיבוב השני והמכריע. במקום להכיר בתוצאות, בחר פטרו להפנות אצבע מאשימה לכיוון בלתי צפוי לחלוטין - מדינת ישראל.

"תוצאות הספירה מראות שיש כ-49 אחוזים לכל אחד מהמתמודדים, ועדיין לא ניתן להכריז על מנצח", מסר פטרו בהצהרה רשמית. עם זאת, הוא הבהיר כי "אני אציית לשופטים", תוך שהוא מותיר פתח לערעור משפטי על התוצאות.

"ישראל היא היחידה שיכולה לעשות זאת"

בטענה שנשמעת כמו תיאוריית קונספירציה, פטרו הצהיר כי "יש לנו ראיות להפרה של הבחירות ולשינוי כתובות IP של כמה שרתים של רשם האזרחים הלאומי. זה אומר שהתוכנה הופרה, ואחרים כתבו נתוני הצבעה". לדבריו, "המדינה היחידה בעולם שיש לה את היכולת לעשות זאת היא מדינת ישראל".

ההאשמות המפתיעות מגיעות על רקע יחסים מתוחים במיוחד בין פטרו לבין ישראל. במהלך כהונתו, ניתק פטרו את הקשרים הדיפלומטיים עם ירושלים והפך לאחד ממבקריה החריפים ביותר של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית, תוך שהוא מטיח האשמות קשות בכל הזדמנות.

כפי שפורסם, לאחר ספירת יותר מ-99 אחוז מהקולות בסיבוב השני, עולה כי דה לה אספרייה זכה ב-49.65 אחוז, בעוד שיריבו איוואן ספדה ממפלגתו של פטרו קיבל 48.7 אחוז בלבד - פער של כ-245 אלף קולות. הניצחון נתפס כבשורה גם עבור ישראל, שכן דה לה אספרייה נחשב לבעל עמדות פרו-ישראליות מובהקות והתחייב במהלך הקמפיין לפעול לשיקום היחסים בין ירושלים לבוגוטה.

ברכות מירושלים ומוושינגטון

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מיהר לברך את המנצח עוד במהלך ספירת הקולות. בפוסט שפרסם ברשת Truth Social שיתף כתבה על תוצאות הבחירות וכתב בקצרה: "הוא ניצח, בגדול!". גם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח עם דה לה אספרייה ובירך אותו על ניצחונו.

במקביל, שר החוץ גדעון סער בירך את הנשיא הנבחר עוד לפני פרסום התוצאות הסופיות. "הנמר ניצח, קולומביה ניצחה!", כתב סער, בהתייחסו לכינויו של דה לה אספרייה - "הטיגריס". "אנו מצפים לעבוד עם הנשיא הנבחר כדי להחיות את היחסים בין ישראל לקולומביה ולהביאם לשיא של כל הזמנים. אני מקווה לקבל את פניו בירושלים בקרוב מאוד".

יצוין כי למרות הקו האנטי-ישראלי החריף של פטרו, צבא קולומביה המשיך לקיים שיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל, כולל רכישת מערכות הגנה אווירית מתקדמות מתוצרת התעשייה האווירית הישראלית - עובדה שמדגישה את הפער בין הרטוריקה הפוליטית למציאות המבצעית.