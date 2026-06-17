רקו רוביו נועל נעלי ליצן בפסגת ה-G7 ( צילום: רשתות חברתיות )

בזמן שאלפי אנשים התאספו על המדשאה הדרומית של הבית הלבן כדי לחגוג את יום הולדתו ה-80 של הנשיא דונלד טראמפ באירוע ה-UFC ההיסטורי "Freedom 250", תשומת הלב של רבים הופנתה דווקא לרגליו של מזכיר המדינה, מרקו רוביו.

תמונות שהופצו ברשת חשפו כי רוביו נועל נעלי אוקספורד שחורות שנראות גדולות עליו בכמה מידות, עם מרווח בולט באזור העקבים.

רוביו ונעלי הנשיא ( צילום: רשתות חברתיות - )

כל נאמני הנשיא סגן הנשיא לשעבר יוצא במאתיים קמ"ש נגד הבוס: זה מה שאמר על ההסכם עם איראן ישראל גראדווהל | 11:45 הכל החל בפגישה בחדר הסגלגל בדצמבר האחרון. הנשיא טראמפ הביט בנעליהם של רוביו וסגן הנשיא ג'יי.די ואנס ואמר ללא היסוס: "מרקו, ג'יי.די, יש לכם נעליים מזעזעות". טראמפ, שאימץ לעצמו תחביב חדש של ניחוש מידות נעליים, הציע לקנות להם זוג חדש של המותג פלורסהיים (Florsheim), דגם "לקסינגטון" בשווי 145 דולר. רוביו ציין כי מידתו היא 11.5, אך נראה כי המתנה שקיבל בסופו של דבר לא התאימה בדיוק למידותיו.

נעלי אוקספורד לקסינגטון קאפ טואו ( צילום: יצרן )

הפרשייה, שזכתה לכינוי "פרשיית הנעליים", הפכה מהר מאוד לנושא שיחה חם במסדרונות השלטון. פקידים בבית הלבן מתארים מצב שבו נעילת הנעליים שקיבלו מטראמפ הפכה להפגנת נאמנות פוליטית.

פקידה בכירה ציינה בציניות ש"כל הבנים נועלים אותן" ושחלקם "מפחדים לא לנעול אותן" כדי לא להעליב את הנשיא, שמשלם על המתנות מכיסו הפרטי. אחד משרי הקבינט אף התלונן בפרטיות שנאלץ "לגנוז" את נעלי הלואי ויטון היקרות שלו לטובת הדגם הצנוע יותר שקיבל מהבוס.

"מרקו, ג'יי.די, יש לכם נעליים מזעזעות". ( צילום: הבית הלבן )

הבחירה של טראמפ במותג פלורסהיים היא אירונית, שכן בעלי המותג תבעו בעבר את הממשל שלו בגין החזרי מכסים. למרות זאת, טראמפ דבק במותג בשל הנוחות שלו בימי עבודה ארוכים.

עבור רוביו, שכבר עבר "פרשיית נעליים" ב-2016 כשנלעג על מגפי עקב יקרות (שגם הן היו מבית פלורסהיים), הנעליים הגדולות של טראמפ הן יותר מפריט לבוש הן הצהרה על מקומו בכוורת הקרובה של הנשיא, גם אם זה אומר ללכת על עקבים רופפים.