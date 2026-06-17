הפרשן המדיני והעיתונאי האמירתי הבכיר, אמג'ד טאהא, עורר סערה ברשתות החברתיות בעקבות ציוץ נוקב שפרסם, שבו תקף בחריפות את המדיניות הנוכחית של הממשל האמריקני כלפי הרפובליקה האסלאמית.

טאהא, הידוע בעמדותיו המפוכחות והנחרצות נגד המשטר בטהרן ובקשרים ההדוקים שלו למקבלי ההחלטות במפרץ הפרסי, כתב בציוץ שהפך במהירות לוויראלי: "מתוך 8.3 מיליארד אנשים על פני כדור הארץ, נראה שרק שניים בוטחים באיראן: טראמפ וג'יי.די. ואנס".

דבריו הברורים של הפרשן משקפים את החשש העמוק השורר במדינות המפרץ ובקרב גורמים מדיניים במזרח התיכון, המביטים בדאגה על הגישה הסלחנית, לטענתם, שמפגין הממשל בוושינגטון כלפי האיומים האיראניים באזור.

הביקורת החריפה של טאהא מגיעה על רקע ההגעה למזכר הבנות בין טהרן ובין וושינגטון. המילים הקשות שבחר הפרשן האמירתי לנסח, תוך שימוש במספר פופולציות העולם כדי להדגיש את הבדידות הדיפלומטית שבה נמצאת איראן בעיני הציבור העולמי, נועדו להעביר מסר חד למקבלי ההחלטות בארצות הברית.

בקרב מדינות האזור קיים תסכול מתמשך מכך שהממשל האמריקני בוחר פעם אחר פעם בערוצים דיפלומטיים ובניסיונות פיוס מול מדינה שממשיכה להצהיר על כוונותיה להשמיד את יריבותיה ולפתח נשק גרעיני. דבריו של טאהא מעניקים הצצה נדירה לרמת המתיחות והחוסר האמון ההולך ונבנה בין בעלות הברית המסורתיות של ארצות הברית במזרח התיכון לבין המנהיגות הנוכחית בבית הלבן, ומבהירים כי כולן רואות בצעדים מול טהרן משגה היסטורי.