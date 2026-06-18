הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

ג'ף בזוס, מייסד אמזון ובעלי ה"וושינגטון פוסט", תיאר את רכישת העיתון כ"ההשקעה הגרועה ביותר שלי" במהלך ארוחת ערב עם דונלד טראמפ בדצמבר 2024. כך עולה לפי הספר החדש "חילופי משטר: בתוך הנשיאות האימפריאלית של דונלד טראמפ", מאת העיתונאים ג'ונתן סוואן ומגי הברמן.

לפי הדיווח, בזוס התלונן בפני טראמפ על הנהלת הצד העסקי של העיתון לאחר שה"וושינגטון פוסט" הפסיד יותר מ-100 מיליון דולר באותה שנה. "האנשים שם נוראים", אמר בזוס. לדבריו, בניגוד לחברות האחרות שבבעלותו, "הם לא מקשיבים. בחברות האחרות שלי מקשיבים". טראמפ, שהרבה לבקר את סיקור העיתון לאורך השנים, ניצל את הפגישה כדי להביע את תסכולו ואמר לבזוס: "הוושינגטון פוסט הזה ממש לא הוגן. אתה צריך לטפל בזה טוב יותר".

המיליארדר ג'ף בזוס ( צילום: שאטרסטוק )

הפגישה התקיימה לאחר שבאוקטובר 2024 החליט ה"וושינגטון פוסט" שלא להעניק תמיכה רשמית לקמלה האריס בבחירות לנשיאות, החלטה שעוררה גל ביטולי מנויים וביקורת פנימית. בזוס הגן על המהלך וטען כי "המלצות תמיכה במועמדים לנשיאות אינן משפיעות על תוצאות הבחירות, אלא יוצרות תפיסה של הטיה".

בפברואר 2026 ביצע העיתון קיצוץ נרחב ופיטר כשליש מעובדיו, תוך סגירת מדור הספורט, סיקור הספרים וכמה לשכות זרות. העורך הראשי מאט מאריי הסביר לעובדים כי "אנחנו לא יכולים להיות הכול עבור כולם".