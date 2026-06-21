'הגענו': מיליונים הוקפצו בלילה בעקבות התראה על פלישת חייזרים

בליל שבת, מערכת ההתראות הלאומית של ברזיל Defesa Civil Alerta הופעלה באופן בלתי מורשה ושלחה הודעות חירום למיליוני מכשירים ניידים בשבע מדינות שונות.

ההתראות העירו תושבים רבים בבירה ברזיליה ובערים נוספות, כשבמסכים הופיעו הודעות חריגות במיוחד עם ניסוחים כמו "מתקפת חייזרים. בני אדם, הגענו".

זמן קצר לאחר מכן אישרו הרשויות כי מדובר בפריצה חיצונית למערכת. לפי ההערכות, גורם לא מזוהה הצליח להשיג גישה מרחוק ולשדר הודעות שווא דרך מערכת המבוססת על טכנולוגיית Cell Broadcast, המאפשרת שליחת הודעות בו־זמנית לכל המכשירים באזור מסוים ללא צורך באינטרנט.

בעקבות האירוע הושבתה המערכת באופן מיידי, ובמקביל נפתחה חקירה של המשטרה הפדרלית כדי לאתר את האחראים. לפי החשד מדובר בעבירות של חדירה למערכות מחשוב ושיבוש שירות ציבורי.

כעת מנסות הרשויות להרגיע את הציבור, אך האירוע כבר הפך לסמל ללילה שבו הודעה אחת בטלפון הצליחה לערער מדינה שלמה.