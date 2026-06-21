המשלחת האיראנית שנחתה הלילה בשוויץ ( צילום: תקשורת איראנית )

יו"ר הפרלמנט האיראני, מחמד קאליבאף, ושר החוץ עבאס עראקצ’י נחתו הלילה (בין שבת לראשון) בשוויץ, כחלק מהמשלחת האיראנית לשיחות עם ארה"ב, בהמשך למזכר ההבנות שנחתם באסלאמאבאד. אלא שהאיראנים, האלופים במלחמת תודעה, העבירו על גבי המטוס מסר תודעתי לאמריקנים.

השם שנושאת המשלחת הוא "מינאב 168" לזכר מספר תושבי איראן שנהרגו כתוצאה מתקיפת צבא ארה"ב ב-28 בפברואר שפגעה בבית ספר לבנות בעיר מינאב, רובם תלמידות ואנשי צוות חינוכי. כך פועלים האיראנים להינדוס תודעה של "עליונות מוסרית" כביכול, על ידי הפגנת קורבנוּת, תוך שימוש ציני בתפיסה המערבית, המייחסת לחלש ולפגיע מעמד של צודק.

יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף בשווייץ ( צילום: חשבון ה-X שלו )

המשא ומתן שהיה אמור להתחיל ביום שישי נדחה ביומיים בעקבות הודעת איראן כי היא דוחה את השיחות אותם מובילים יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף, שר החוץ עבאס עראקצ'י ובכירים נוספים מתחום האנרגיה.

הדחייה בוצעה לטענת האיראנים בעקבות התקיפות של צה"ל בלבנון. אולם היום ייפגשו הצדדים למרות שבמהלך השבת בוצעו תקיפות רבות בעצימות גבוהה.