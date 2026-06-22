טרגדיה קשה ארעה במהלך אירוע ירי, שכוון ככל הנראה נגד שוטרים במונטריאול: מיכאל מזרחי, ישראלי המתגורר באזור ונמנה על קהילת בית חב"ד בשכונה, זוהה בטעות ע"י שוטרת כמחבל ונורה על ידה למוות.

הרב חיים שלמה כהן, שליח הרבי ומנהל בית חב"ד 'מד"א' - מרכז דוברי עברית, בשכונת קוט-דה-נז' שבה אירע הפיגוע, סיפר ל'בבלי' על רגעי האימה.

לדבריו, "הפיגוע התרחש במרחק של רחוב מבית חב"ד שלנו. ברגע שהחלו להישמע יריות היינו עסוקים באמצע הכנת מנות חמות לאלפי יהודים שמקבלים אוכל כשר בכל שבוע, ולפתע הגיעו שוטרים וביקשו מכולם להסתגר במקום ולא לצאת. במקביל, החלו לפנות אנשים מהמלון שבו התרחש הפיגוע לבית חב"ד וביקשו מאיתנו לאפשר לכולם להישאר במקום עד לסיום האירוע".

"למרבה הצער והכאב התבשרנו כעת שאחד מבני הקהילה שלנו, מיכאל מזרחי, נפגע מירי שוטרת, לאחר שחשבה בטעות כי הוא אחד המחבלים. הוא נפצע אנוש וכעת הודיעו לנו שמותו נקבע בזירה. מדובר ביהודי יקר מישראל שעבר להתגורר בשכונה, והיה מבאי בתי חב"ד הקבועים. זו אבדה קשה לכולנו".

"נכון לשעה זו, האירוע עדיין לא הסתיים ואנחנו ממתינים להוראות מהמשטרה שבינתיים הודיעה שלא לצאת מבית חב"ד".

הרב כהן הוסיף כי "חשוב להדגיש, כי גם לדברי המשטרה נראה שהפיגוע לא כוון כלל כנגד יהודים, אלא נגד שוטרים, כאשר הרקע עדיין לא ברור והחקירה בעיצומה".