איראן מגיבה בזלזול לאחר שקיבלה הטבה משמעותית מארה"ב

ארצות הברית הודיעה על הקלה בסנקציות נגד איראן למשך 60 יום, לאחר סבב השיחות הראשון במסגרת הסכם השלום הזמני שנחתם בין הצדדים בשבוע שעבר. במסגרת ההחלטה תוכל איראן עד 21 באוגוסט לייצא נפט ומוצריו ולקבל תשלום עבורם.

בשיחות שהתקיימו בשווייץ בהשתתפות סגן נשיא ארה"ב ג'יי. די. ואנס ובכירים איראנים, הוסכם על מפת דרכים לגיבוש הסכם קבע בתוך 60 יום וכן על מנגנון להפסקת הלחימה בלבנון ולשמירה על מעבר בטוח של ספינות מסחר במצר הורמוז. בעקבות ההבנות חודשה תנועת המכליות במצר, ומחירי הנפט המשיכו לרדת.

ואנס אמר לאחר הפגישה כי "הנחנו בסיס טוב מאוד להסכם סופי מוצלח", והוסיף כי הושגה התקדמות משמעותית למרות המתיחות שנרשמה בסוף השבוע. לדבריו, "היו קצת איומים וקצת תלונות, אבל בסופו של דבר השיחות נמשכו והתקדמנו מאוד".

מנגד, דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאאי הכחיש כי איראן כבר דנה בתוכנית הגרעין שלה או קיבלה על עצמה התחייבויות חדשות בנושא.

לדבריו, "טהראן לא ניהלה משא ומתן על תוכנית הגרעין שלה ולא קיבלה על עצמה התחייבויות חדשות כלשהן בשיחות שנערכו עם ארצות הברית בשווייץ. שיתוף הפעולה של איראן עם הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית יימשך בהתאם לנהלים הקיימים, בכפוף לאישור הפרלמנט האיראני ולהחלטות המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן".

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י מסר כי טהרן השיגה הקלות בייצוא נפט ופטרוכימיה, שחרור חלק מהנכסים המוקפאים שלה בחו"ל והשקת תוכנית לשיקום ופיתוח המדינה.