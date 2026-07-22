טראמפ וחמינאי הבן ( עיבוד תמונה: AI )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוציא לפני זמן קצר (רביעי) אזהרה חריפה ביותר כנגד איראן - בנוגע למצרי הורמוז.

טראמפ איים בהודעה שכתב ברשת החברתית, כי כל פגיעה במצר הורמוז תיענה בתגובה צבאית מיידית נגד תשתיות אסטרטגיות בעומק השטח האיראני - לרבות גשרים ותחנות כוח בבירה טהרן עצמה. האיום מגיע על רקע הלילה האחד-עשר ברציפות שבו תוקפים כוחות אמריקניים מטרות איראניות במסגרת מבצע רחב היקף שהחל לפני כשבוע וחצי. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע לפנות בוקר כי השלים בהצלחה גל תקיפות נוסף נגד מתקנים צבאיים באיראן. על פי ההודעה הרשמית, התקיפות כללו מרכזי מבצעים צבאיים איראניים, יכולות ימיות, האנגרים למטוסים, מתקני אחסון לרחפנים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות. המטרה המוצהרת: לפגוע עוד יותר ביכולתה של איראן לאיים על ספנות מסחרית במצרי הורמוז.

ההודעה של טראמפ

בצבא ארה"ב הדגישו כי במהלך שלושת החודשים האחרונים, איראן תקפה יותר מ-30 כלי שיט מסחריים שעוברים בנתיב המים הבינלאומי החיוני לסחר אזורי ועולמי. "ההתקפות הלא מוצדקות סיכנו מאות ימאים חפים מפשע ופגעו בחופש השיט", נכתב בהודעה. למרות התוקפנות האיראנית, הבהירו בפיקוד המרכז כי מצר הורמוז נותר פתוח למעבר כלי שיט מסחריים. מאז תחילת מאי, כוחות CENTCOM סייעו בהקלת המעבר של כ-900 כלי שיט מסחריים ו-450 מיליון חביות נפט גולמי דרך המצר הרגיש.

באיראן דווח כי התקיפות האמריקניות הלילה היו נרחבות ופגעו בין היתר במטרות בבהבהאן, מהשהר, בנדר עבאס, צ'בהאר, בושהר ובאזורים נוספים. בתגובה, משמרות המהפכה השיבו בירי לעבר מדינות המפרץ, ואזעקות הופעלו בבחריין ובכווית. ההסלמה ההדדית מעלה את החשש מפני מלחמה אזורית רחבת היקף.