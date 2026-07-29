לילה סוער: ארה"ב וסעודיה הרגו 20 יועצים איראניים בתקיפה ממוקדת

גורם אמריקאי מסר ל'ניו יורק טיימס' כי התקיפות שביצעו ארצות הברית וערב הסעודית בעיראק בליל שלישי הביאו למותם של כ־20 יועצים איראנים, בהם אנשי משמרות המהפכה האסלאמית לצד יועצים טכניים.

לדבריו, שנמסרו בעילום שם בשל רגישות מבצעית, האתרים שנבחרו לתקיפה סומנו במכוון משום שנכחו בהם היועצים האיראנים, וכן במטרה לפגוע ביכולתן של המיליציות הנתמכות בידי איראן לשגר טילים וכלי טיס בלתי מאוישים.

במהלך היום (רביעי) המשיכו מטוסי קרב אמריקאיים וסעודיים לתקוף מיליציות המזוהות עם איראן ואת היועצים האיראנים שפעלו לצדן בעיראק. בתגובה שיגרה איראן טילים לעבר בסיסים צבאיים בירדן. בנוסף דווח על פגיעות כטב"מים במכליות נפט במצרים.

מאז קריסת הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן החודש, קבוצות הנתמכות בידי טהרן ברחבי המזרח התיכון פתחו חזיתות חדשות וחידשו עימותים בזירות שכבר היו פעילות.

ההתפתחויות האחרונות מסבכות עוד יותר את הכוחות הפועלים בערב הסעודית, בעיראק, בלבנון ובירדן, ומרחיבות את המלחמה, שעד לאחרונה התמקדה בעיקר במדינות שלאורך המפרץ הפרסי.