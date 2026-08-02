מסעדה כשרה מבוקשת במונטריאול שבקנדה, המשרתת את הקהילה היהודית המקומית, נהרסה לחלוטין בשריפה עזה שפרצה בליל שבת האחרון. האירוע מעורר חשש כבד בקרב יהודי האזור מפני התגברות ההתנכלויות כלפי עסקים ומוסדות יהודיים.

על פי דיווח באתר YWN, הדליקה דווחה לכוחות הכיבוי וההצלה במונטריאול בשעות הלילה המאוחרות, כשלוש וחמש עשרה לפנות בוקר. המסעדה ממוקמת בשדרות דקארי שברובע קוט-דה-נז', אזור בו פועלת קהילה יהודית משגשגת.

כוחות הכיבוי שהגיעו למקום נאלצו להילחם בלהבות במשך זמן ניכר עד שהצליחו לשלוט באש, אך המבנה נהרס כליל. מוסך הסמוך למסעדה ספג נזקים קלים בלבד, זאת הודות לפעולה המהירה של הכבאים שמנעו התפשטות נוספת של האש.

כבר בשלב מוקדם של הבדיקה עלה חשד שמדובר במעשה פלילי מכוון ולא בתקלה או תאונה. לפי הדיווחים, ממצאים בזירה הצביעו על כך שאדם נצפה בורח מהאזור זמן קצר לאחר שהאש החלה, ולכן הועבר הטיפול בתיק באופן מיידי ליחידה לחקירת הצתות של משטרת מונטריאול.

צוותי החקירה החלו לאסוף ראיות מהזירה ולבדוק תיעוד ממצלמות אבטחה באזור. בין השאר, החוקרים בוחנים האם בעלי המסעדה קיבלו איומים או הודעות חשודות בתקופה האחרונה. עד כה לא דווח על נפגעים, והמשטרה טרם עצרה חשודים.

תימוכין משמעותיים לחשד ההצתה הגיעו מבעלי המוסך הסמוך, שבדק את תיעוד מצלמות האבטחה שלו. לדבריו, בסרטונים נראה בבירור אדם צעיר, כבן עשרים, מגיע למקום ומצית את האש באופן מכוון לפני שהוא נמלט.

האירוע עורר תגובות חריפות בקרב נבחרי ציבור בקנדה. חבר הפרלמנט הפדרלי מטעם המפלגה הליברלית באזור מאונט רויאל גינה בחריפות את ההתקפה וקרא לרשויות לטפל בה כפשע שנאה.

בהודעה שפרסם בחשבון ה-X שלו, כתב חבר הפרלמנט: "ההתקפה הזו על עסק בבעלות יהודית חייבת להיחקר כפשע שנאה. המעורבים במעשה הפלילי הזה חייבים להילכד ולהילקח לדין, תוך מיצוי מלא של החוק מול נגדם". דבריו משקפים את תחושת המצוקה בקרב יהודי מונטריאול.

המסעדה שנשרפה נחשבה למוסד מצליח ואהוד בקהילה היהודית, למרות שפעלה זמן קצר בלבד. היא נפתחה באוגוסט 2024 והציעה תפריט כשר מגוון של מטבח ים-תיכוני, איטלקי ובינלאומי, שמשך אליה קהל רב.

אף שהמשטרה טרם קבעה באופן רשמי מה היה המניע להצתה, הנסיבות והזמון מעוררים חשש בקרב התושבים שמדובר בחלק ממגמה מדאיגה של תקיפות ממוקדות נגד הקהילה היהודית ומוסדותיה בקנדה. החקירה נמשכת.