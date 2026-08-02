שיחה טלפונית דרמטית שהתקיימה בין יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היא שהביאה לשינוי דרמטי בעמדה האמריקנית ולהקפאת התקיפות המתוכננות נגד איראן. כך עולה מדיווח שפורסם בעיתון 'וול סטריט ג'ורנל'. לצד השיחה, גם הצעה קטרית חדשה בנוגע לפתיחת מצר הורמוז תרמה לשינוי הכיוון.

במקביל לתמרונים הדיפלומטיים, מתגברים החששות ממתקפת פתע איראנית. דיפלומט איראני שהתראיין לעיתון הבהיר כי במידה והשיחות לא יצליחו, משמרות המהפכה שוקלים לבצע מתקפת מנע - גם ללא שתקדם לה תקיפה אמריקנית.

בקרב מדינות המפרץ עצמן מתגלה פיצול משמעותי: בעוד ממלכת סעודיה הפעילה לחץ כבד לטובת המשך הדיאלוג, איחוד האמירויות דחק בנשיא טראמפ לנקוט בצעדים נחרצים הרבה יותר. גורמים באמירויות טענו כי משמרות המהפכה האיראניות לא יסכימו לפשרה ללא הסלמה אמריקנית משמעותית, השתלטות על מצר הורמוז ואף שקילה של פעולה קרקעית.

מצד סעודיה הובהר כי עימות רחב היקף יגרום לנזק חמור לתשתיות האזוריות. הודעה רשמית מממשלת סעודיה ציינה כי "מאמצים כאלה סוללים את הדרך לפתרונות דיפלומטיים שמניבים תוצאות חיוביות, שומרים על ביטחון הפיקוח והיציבות באזור ומונעים הדרדרות לעימות רחב יותר עם השלכות על הביטחון והיציבות האזוריים והבינלאומיים."

במסגרת המאמצים הדיפלומטיים, מתווכים מקטר הציגו בפני טהראן הצעה לשינוי נתיבי השיט במצר הורמוז, שזכתה לתגובה חיובית מהצד האיראני. עם זאת, המחלוקת בנוגע לדרישה האיראנית לגבות אגרות מעבר מכלי שיט נותרה ללא פתרון.

בגורמי הביטחון בישראל מעריכים כי השפעתן של מדינות המפרץ על הממשל בוושינגטון התחזקה, וכי הנשיא טראמפ מעדיף להגיע להסדר דיפלומטי על פני כניסה למערכה צבאית ממושכת.

דני ציטרינוביץ', חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ציין כי מדינות המפרץ מעדיפות יציבות. לדבריו, "הם בעצם מעדיפים יציבות על פני כל דבר אחר."

ציטרינוביץ' הוסיף והסביר: "כולם יודעים מה יקרה אם תותקף תשתיות איראניות – הם יתקפו תשתיות במדינות המפרץ. הם יצרו את ההבנה, במיוחד סביב מדינות המפרץ, שיש מחיר כבד לשלם אם דבר כזה יקרה."