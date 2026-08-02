העיתון "ניו יורק טיימס" חשף כי מאות דמויות בכירות בירדן חתמו על מכתב פומבי הקורא לסילוק מיידי של כל הכוחות האמריקאיים מהממלכה. בין החותמים נמנים פוליטיקאים, אנשי אקדמיה, משפטנים ומנהיגי שבטים, במהלך שנחשב חריג ביותר במדינה שבה השלטון מפעיל צנזורה נוקשה על ביקורת פומבית.

המכתב מגיע על רקע הפיכתם של בסיסים אמריקאיים בירדן ליעדים לתקיפות איראניות חוזרות ונשנות, דבר המעורר חששות ציבוריים עמוקים בקרב האוכלוסייה. החותמים טוענים כי הנוכחות האמריקאית גוררת את המדינה למלחמה אזורית שאינה משרתת אינטרסים ירדניים.

על אף הדרמה הפומבית, הערכות מדיניות מצביעות על כך שהממשלה הירדנית לא תיענה לדרישה, שכן הברית עם ארצות הברית מהווה עמוד שדרה מרכזי ליציבות המשטר ולביטחון הממלכה. פרסום המכתב מייצג קריאת תיגר נדירה נגד מדיניות הביטחון של המלך עבדאללה.

המתיחות נובעת מההסלמה הצבאית המתמשכת בין ארצות הברית לאיראן. בחודשים האחרונים חלו התפתחויות משמעותיות: ארצות הברית העבירה כוחות מבסיסים במפרץ הפרסי לתוך ירדן, המארחת כארבעת אלפים חיילים אמריקאיים, והפכה אותה למרכז לוגיסטי ומבצעי חשוב.

בסיסים בהם שוהים כוחות אמריקאיים, ובהם בסיס חיל האוויר "מוואפק סאלטי", ספגו בשבועות האחרונים מטחי טילים וכלי טיס בלתי מאוישים איראניים, דבר שפגע קשות בתחושת הביטחון הציבורי.

החותמים על המכתב מדגישים כי הנוכחות האמריקאית אינה משרתת צורך ירדני אמיתי, אלא מסכנת את ריבונות המדינה וגוררת אותה בעל כורחה לעימות אזורי הרסני שאין לה חלק בו.

המכתב נושא משמעות פוליטית רבה בשל עצם העובדה שהוא פורסם בפומבי תחת משטר המחמיר על ביקורת. בשנים האחרונות החמיר השלטון הירדני את חוקי הסייבר והענישה על ביטויים ציבוריים נגד מדיניות הממשלה, ולכן חתימתם של שרים לשעבר, חברי פרלמנט וקציני צבא בדימוס נחשבת לצעד אמיץ ויוצא דופן.

כלי התקשורת הרשמיים בירדן קיבלו הנחיה שלא לפרסם את המכתב, והוא הופץ בעיקר ברשתות החברתיות. עם זאת, הסיכוי שהשלטון ייענה לדרישה נמוך ביותר: עבור בית המלוכה ההאשמי, הנוכחות האמריקאית מהווה רשת ביטחון קיומית.

התלות הכלכלית בוושינגטון עמוקה: ארצות הברית מעניקה לירדן סיוע שנתי קבוע של כ-1.45 מיליארד דולר, בנוסף למאות מיליוני דולרים המוזרמים ישירות לתקציב הממשלה למניעת קריסה כלכלית. מעבר לכך, ההגנה הצבאית האמריקאית משמשת כוח הרתעה קריטי מול איראן ושלוחותיה באזור.

במקביל, הכוחות האמריקאיים ממשיכים בפעילות אינטנסיבית באזור. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) פרסם תיעוד של מטוס קרב חמקני מסוג F-35C של חיל הנחתים הממריא מנושאת המטוסים "אברהם לינקולן" בעת שהיא חוצה את הים הערבי.

על פי נתוני הצבא האמריקאי, הכוחות בשטח הסיטו ממסלולם 35 כלי שיט מסחריים, השביתו שני כלי שיט נוספים וביצעו בדיקות ביטחוניות על שתי ספינות נוספות. הפעילות נמשכת במסגרת מה שהצבא מכנה "מצור אמריקני נגד איראן", שמטרתו למנוע הברחת נשק ואמצעי לחימה למיליציות פרו-איראניות באזור.

בירות המפרץ ובמרכזי קבלת ההחלטות ממתינים כעת לראות האם המהלכים הדיפלומטיים יניבו תוצאות, או שהאזור צועד לקראת הסלמה נוספת בעימות המתמשך.