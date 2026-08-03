נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר אמש (יום ב') בחדר הסגלגל כי המשא ומתן עם איראן מתנהל בימים אלה, והבהיר כי טהרן ניצבת בפני הזדמנות אחרונה להגיע להסכמות. "השיחות מתקיימות ממש עכשיו, והעימות מתנהל בצורה מצוינת", אמר הנשיא לעיתונאים. טראמפ הדגיש כי לא יאפשר לאיראנים לגבות תשלום עבור מעבר במצר הורמוז, והוסיף: "זוהי ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה. אני רוצה לתת להם עוד הזדמנות לפני שנפעל בחריפות".

במהלך דבריו פנה טראמפ לשליחו למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, ואמר לו: "אתה עושה עבודה פנטסטית". הנשיא הבהיר כי השיחות נמשכות באופן רציף, וציין: "נדע היום או מחר לאן הדברים מתפתחים. זה לא כל כך מסובך. אנחנו מדברים על פתיחת הורמוז כבר מחר".

בהמשך חשף טראמפ פרטים מדאיגים על כך שארצות הברית הייתה קרובה מאוד לפעולה צבאית נרחבת נגד איראן. "עמדנו לתקוף אותם בחוזקה רבה, חזק יותר מכל תקיפה מאז מלחמת העולם השנייה", אמר. לדבריו, "מספר מנהיגים התחננו שלא נפגע בהם, במיוחד האיראנים עצמם שאמרו שהם רוצים לדבר".

מוקדם יותר כתב טראמפ ברשת החברתית Truth Social כי "הנהגת איראן היא דו-פרצופית באופן בלתי ייאמן. הם ביקשו פגישה, יש שיגידו 'התחננו', ואז אומרים בפתיחות ובגאווה כי הם לא מנהלים שום משא ומתן, ומתנהלים רק עם עומאן".

בהמשך הפוסט כתב הנשיא: "הם ימשיכו באמירות הרגילות שלהם ויגידו שהם שולטים במצר הורמוז, בזמן שכבר עכשיו הוא נשלט על ידי חיל הים האמריקני. בין אם איראן תודה בכך ובין אם לא, אנחנו מנהלים איתם משא ומתן".