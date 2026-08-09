מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחמד באקר זולקדר, הבהיר במוצאי שבת כי מצר הורמוז לא ייפתח כל עוד ארצות הברית לא תענה לרשימת דרישות שטהראן הציבה בפניה.

זולקדר העביר מסר חד וציין: "כל עוד ארצות הברית לא תשנה את התנהגותה, מצר הורמוז יישאר סגור". הדברים מהווים החמרה משמעותית בעמדת איראן, שעד כה הסתפקה בדרישה לשליטה במעבר הימי האסטרטגי.

איראן מציבה כעת חמש דרישות מרכזיות: הפסקה מוחלטת של הלחימה נגדה ונגד בעלות בריתה, הסרת המצור על נמליה, ביטול מלא של הסנקציות הכלכליות, שחרור הנכסים האיראניים המוקפאים, ופיצוי כספי מלא על נזקי הלחימה שהחלה בסוף פברואר 2026.

ההבנות שהושגו בחודש יוני והביאו להפסקת אש זמנית קרסו בתחילת יולי, מה שהוביל לחידוש התקיפות האמריקניות ולתגובות איראניות. כעת איראן חוסמת שוב את הנתיב הימי החיוני ומתקיפה כלי שיט שעוברים באזור ללא אישורה, תוך דרישה לגבות תשלומים על מעבר עתידי - מהלך שוושינגטון התנגדה לו בתוקף, אך לאחרונה החלה להראות סימני גמישות.

למרות שהתקיפות האיראניות נמשכו לאורך השבוע האחרון, ארצות הברית נמנעה מלהגיב צבאית ולו פעם אחת, למרות עשרות תקיפות איראניות במצר ומחוצה לו.

במקביל, משרד החוץ של עומאן דיווח כי השיחות עם איראן בנושא מסלול המעבר מתנהלות באווירה חיובית. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אף ציין כי השיחות מתקרבות לשלבי סיום, אולם בה בעת דווח על פגיעה במיכלית נפט מאיחוד האמירויות שנפגעה מטיל במצר. החברה המפעילה דיווחה על 15 כלי שיט שהותקפו מאז תחילת הלחימה.

הנשיא טראמפ התנה את המשך ההפוגה בהשגת הסכם מהיר. על רקע זה, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, האדמירל בראד קופר, ביקר בישראל, באיחוד האמירויות ובבחריין לבחינת המצב הביטחוני באזור.

במקביל למתיחות, ערב הסעודית, פקיסטן וטורקיה חתמו על הסכם הגנה משותף. שר החוץ הטורקי האקאן פידאן הסביר: "חשוב שנחזיר לעצמנו יותר את האזור שלנו, מכיוון שהמעצמות ההגמוניות החיצוניות אינן פותרות את בעיות האזור, הן מחמירות אותן". לדבריו, צפוי כי גם מצרים תצטרף לברית בשלב הבא.