הסכם תיווך שהשיג ממשל טראמפ בין ישראל לממשלה הסורית החדשה צפוי להוביל לפינוי חומרים גרעיניים המאוחסנים באתר סודי בעומק סוריה. על כך דיווח הכתב ברק רביד בחדשות 12, בהסתמך על שיחות עם בכירים אמריקניים וישראליים.

המתקן, המכונה בקוד "אתר 99", שימש בתקופת משטר אסד כמחסן לחומרים שנותרו מתוכנית הגרעין הסורית. על פי מקורות ישראליים, בין החומרים המאוחסנים שם נמצאת "עוגה צהובה" - חומר המופק מעפרת אורניום, לצד חומרים גרעיניים נוספים.

גורמים אמריקניים מעריכים כי החומרים המצויים באתר אינם מאפשרים ייצור נשק גרעיני מלא, אולם ניתן לעשות בהם שימוש לייצור "פצצה מלוכלכת" - מטען המפזר חומר רדיואקטיבי באמצעות חומר נפץ רגיל.

ישראל עקבה אחר האתר במשך תקופה ממושכת והבהירה לממשל האמריקני כי לא תסכים להשאיר את החומרים במקום. על פי הדיווחים, ישראל אף הבהירה כי תשקול תקיפה צבאית של האתר במידה והחומר לא יפונה, או אם יתברר שגורמים סוריים מנסים להגיע אליו.

צה"ל הפציץ את הכניסות למתקן לאחר נפילת משטר אסד, במטרה למנוע כל גישה אליו. במשך למעלה משנה התקיימו דיונים בין ישראל לארצות הברית על הדרך הנכונה לטפל במצב, עד שהוחלט לפעול במסגרת הסכמה עם הממשלה הסורית החדשה ובפיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

כאשר העלה ממשל טראמפ את הנושא בפני הממשלה הסורית החדשה, טענו בכירים סוריים כי לא ידעו על קיומו של החומר הגרעיני באתר. לפני מספר שבועות זוהתה באזור תנועה חשודה שעוררה בישראל חשש כי גורמים סוריים מנסים להגיע לחומרים, ואף עלה חשש למעורבות טורקית אפשרית.

בעקבות התפתחות זו ביקש הממשל האמריקני מישראל להימנע מפעולה צבאית והכניס את הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לטיפול בעניין. לפני כשלושה שבועות נחתם הסכם בין הסוכנות לממשלה הסורית, הקובע תהליך מסודר להוצאת החומרים מהמתקן. על פי גורמים אמריקניים, הפינוי טרם החל בפועל, אך הוא צפוי להתחיל בקרוב ולהסתיים עד תום השנה הנוכחית.