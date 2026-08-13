ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו הבכיר של הנשיא דונלד טראמפ, פרסם אתמול (יום ה') הצהרה מפורטת שש שנים לאחר החתימה על הסכמי אברהם. קושנר, שהיה בין האדריכלים המרכזיים של גל השלום בין ישראל למדינות ערב, כלל בדבריו רמזים לאפשרות של פריצת דרך מדינית נוספת באזור, וקרא למנהיגים במזרח התיכון לנצל את נקודת המפנה הנוכחית.

בפתח דבריו ציין קושנר: "לפני שש שנים, הנשיא טראמפ השיק את הסכמי אברהם ופתח פרק חדש של שלום, שותפות ושגשוג במזרח התיכון. רבים אמרו שזה בלתי אפשרי, אבל עם מנהיגות אמיצה, נחישות וקבוצה קטנה של אנשים שנכונים לאתגר הנחות יסוד ישנות, הוכחנו שאפשר להשיג את הבלתי אפשרי".

בהמשך דבריו מתח קושנר ביקורת על התפיסות המדיניות שרווחו במזרח התיכון במשך עשרות שנים. לדבריו, "במשך זמן רב מדי, האזור היה לכוד ברעיונות ישנים ובדפוסים כושלים שניהלו את הסכסוך במקום לפתור אותו, ולא פעם יצרו תמריצים שהנציחו פילוג וחוסר יציבות".

קושנר הסביר את הרציונל שעמד בבסיס השינוי האזורי: "הרעיון שמאחורי הסכמי אברהם היה פשוט: במקום לחזק את הדברים שמפרידים בין אנשים, לבנות קשרים שמקרבים ביניהם. להגביר את ההבנה, להרחיב את המסחר וההשקעות, להעמיק את השיתוף הביטחוני, וליצור יתרונות מוחשיים שמשפרים את חיי האנשים ונותנים לכולם חלק בשלום".

התוצאות בפועל, כך לדבריו, הוכיחו את עצמן: "מה שהתחיל כחזון נועז הניב מסחר במיליארדי דולרים, חדשנות משותפת, ידידויות ושותפויות חדשות, וחלופה עוצמתית לגישות הכושלות של העבר".

בחלק המרכזי של הצהרתו פנה קושנר אל המציאות הנוכחית והעריך כי המזרח התיכון עומד בפני הזדמנות היסטורית נוספת. "המזרח התיכון נמצא שוב בנקודת מפנה", כך הצהיר. "ישנן כיום הזדמנויות לפריצת דרך שרבים יגידו שהן בלתי אפשריות. אבל ראינו מה יכול לקרות כשמנהיגים דוחים חשיבה מוסכמת, מתמקדים באינטרסים משותפים ויש להם את האומץ לחתור לעבר עתיד טוב יותר".

הדברים מגיעים על רקע פעילות מוגברת להרחבת הסכמי אברהם. קושנר עצמו פועל בימים אלה להעמקת הקשר עם מרוקו ובוחן אפשרויות לשיתוף פעולה עם סוריה, כאשר על הפרק מרחפת כל העת שאלת כינון היחסים מול ערב הסעודית.