בעקבות הצהרותיו החריפות של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, מסר גורם בכיר באיראן היום (יום ב') לסוכנות הידיעות רויטרס כי ההנהגה בטהראן החליטה לשנות את הדוקטרינה הצבאית של המדינה. לפי ההודעה, איראן תעבור באופן רשמי ממדיניות הגנתית למדיניות של "תקיפה מלאה".

הבכיר האיראני מסר כי נקבע מועד אחרון נוקשה של מספר שבועות בלבד ליישום מלא של מזכר ההבנות שנחתם מול ארצות הברית. לדבריו, לוח הזמנים שנקבע יועבר בימים הקרובים לממשל האמריקאי ולמדינות האזור באמצעות גורמים מתווכים.

מטהראן מוסרים אזהרה כי במקרה של כישלון המאמצים הדיפלומטיים, תבוא תגובה מיידית וחריפה. לדברי הבכיר, "כל הגופים האיראניים מוכנים להסלים את המתיחות במצר הורמוז ובאזור כולו אם הדיפלומטיה תיכשל".

הגורם האיראני הדגיש כי המדינה אינה מתכוונת להמשיך ולסבול את הלחץ הצבאי והכלכלי המופעל עליה, וכדבריו: "איראן לא תחכה שארצות הברית תמשיך במצור הימי ללא הגבלת זמן".

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יצוין כי הנשיא טראמפ התראיין היום לרשת פוקס ניוז, כשהוא מתייחס למתיחות עם איראן, למצב בעזה ולבחירות המתקרבות בישראל. הנשיא האמריקאי הבהיר כי איראן צריכה "להרים דגל לבן ולהיכנע", תוך שהוא מדגיש שאין לו לוחות זמנים קבועים.

"איראן צריכה להרים דגל לבן ולהיכנע. אין לי לוחות זמנים, אני לא ממהר", כך אמר טראמפ בראיון. הנשיא הוסיף כי בחירות האמצע בארצות הברית אינן משפיעות על החלטותיו בנוגע לאיראן, והדגיש את עמדתו הנחרצת כלפי המשטר בטהראן.