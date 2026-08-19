נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מפעיל לחץ על צוות יועציו לקדם ארגון מפגש עם שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און, כך עולה מדיווח שפורסם בעיתון הפייננשל טיימס. לפי הדיווח, המועד המוצע למפגש הוא סתיו 2026.

הדיונים המתקיימים בבית הלבן מתמקדים באפשרות לקיים את הפגישה במסגרת כינוס מנהיגים שאמור להתקיים בסין בחודש נובמבר 2026.

במקביל ליוזמה הדיפלומטית, הורה הנשיא האמריקני לצמצם את היקף התרגיל הצבאי המשותף המסורתי עם דרום קוריאה. בהודעה רשמית שפורסמה צוין כי ההחלטה מבוססת, בין היתר, על "מערכת היחסים הטובה מאוד" שבין טראמפ לבין מנהיג צפון קוריאה.

ההחלטה עוררה תגובות חריפות הן בוושינגטון והן בבירת דרום קוריאה, סיאול. התרגיל השנתי, שתוכנן להימשך 11 ימים בהשתתפות כ-18,000 חיילים, נחשב למרכיב מרכזי בהיערכות הביטחונית מול האיום הצפון קוריאני. טראמפ הבהיר כי בחר רק לצמצם את היקף התרגיל ולא לבטלו לחלוטין, מאחר ש"מאוחר מדי לבטל אותו כליל".

התרחבות היכולות הגרעיניות

מומחים בתחום הביטחון מזהירים כי צפון קוריאה מחזיקה כיום ביכולות צבאיות מתקדמות בהרבה בהשוואה לשנים קודמות. החוקר ג'פרי לואיס העריך כי "הארסנל של צפון קוריאה עומד כנראה על מאות נמוכות בנקודה זו, בהתבסס על מאות משגרי הטילים שהציגה ועל הכמות הגדלה של פלוטוניום ואורניום מועשר ברמה גבוהה שהיא מייצרת מדי שנה".

גם בפנטגון מביעים דאגה מהאיום הגובר. רוברט קדלק, בכיר בממסד הביטחוני האמריקני, הבהיר כי "הכוחות הגרעיניים של צפון קוריאה מסוגלים באופן גובר להפגין יעד כלפי המולדת האמריקאית, וכוחות הטילים שלה יכולים להכות בדרום קוריאה וביפן עם ראשי קרב גרעיניים או קונבנציונליים".

הערכות אלו מצביעות על שינוי משמעותי ביכולות הצבאיות של פיונגיאנג מאז הפגישות הקודמות בין שני המנהיגים.

ביקורת וספקנות בקרב מומחים

בקרב אנשי המודיעין והחוקרים נשמעת ביקורת על היוזמה המתוכננת. ברוס קלינגנר טען כי "זה מפייס דיקטטור עריץ נוסף בהתבסס על תפיסה מוטעית שמערכת יחסים אישית תשיג בפועל את יעדי מדיניות החוץ של ארצות הברית".

לעומת זאת, החוקר ויקטור צ'ה ניסה להסביר את המניעים מאחורי הצעדים האחרונים של הממשל האמריקני. לדבריו, "הוא הבהיר שהוא רוצה לפגוש את קים שוב" וכי "התרגילים האלה סיפקו לו הזדמנות לעשות משהו מוחשי כדי להראות לקים שהוא רציני לגבי פגישה".

צ'ה הוסיף והתייחס לשאיפות של משטר פיונגיאנג: "תפיסתית, זה חשוב מאוד עבור צפון קוריאה. הם תמיד רצו שארצות הברית תוותר על פירוז גרעיני ופשוט תכיר בהן כמדינה בעלת נשק גרעיני".