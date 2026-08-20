נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם אמש (בין יום רביעי ליום חמישי) הודעה דרמטית ברשת החברתית Truth Social, שבה הכריז על מהלך כלכלי חריף ביותר כנגד איראן. טראמפ כינה את המהלך "Economic D-Day" - יום הפלישה הכלכלי, והבהיר כי מדובר במערכה של בידוד כלכלי בהיקף שלא נראה מעולם כלפי מדינה אחת.

בהודעתו ציין הנשיא האמריקאי: "אף אחד לא נתן לרפובליקה האיסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר להגיע להסכם מאשר אני". עם זאת, לדבריו, "לרוע המזל, מבחינתם, הם נכשלו בניצולה". על רקע כישלון זה, כך הודיע, יופעלו צעדים כלכליים נרחבים כנגד המשטר בטהראן וכנגד כל גורם שיושיט לו סיוע.

בהודעתו תיאר טראמפ את המצב הביטחוני והכלכלי של איראן במונחים קשים. "הצי שלהם נעלם, חיל האוויר שלהם הושמד, המפעלים הצבאיים שלהם הם עכשיו חורבות, המטבע שלהם חסר ערך, והמדינה שלהם בסכנת קריסה", כך פירט. לשיטתו, זוהי נקודת הזמן המתאימה להפעלת לחץ כלכלי מרבי.

הנשיא האמריקאי הפנה אזהרה חריפה לממשלות, מוסדות פיננסיים וגופים עסקיים ברחבי העולם. "כל מדינה שתאפשר למוסדות הפיננסיים, לעסקים, לנמלי התעופה או לגופים הממשלתיים שלה לספק חבל הצלה מכל סוג שהוא לאיראן - תתמודד בעצמה עם השלכות כלכליות עצומות", כך הזהיר.

המהלך כולל איסור מקיף על פעילויות רבות: הברחת נפט, מערכות חליפין פיננסיות, העברות כספים, בתי חלפנות, רישום כלי שיט וחברות קש. טראמפ הדגיש כי המטרה היא לחנוק את המשטר האיראני מבחינה כלכלית עד שיסכים לתנאים אמריקאיים, תוך שהוא חוזר על הצהרתו: "איראן לא יהיה לה נשק גרעיני לצמיתות".