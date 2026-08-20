משרד החוץ הישראלי פרסם היום (יום ה') הודעה על הסכם דיפלומטי בין ישראל לקולומביה, במסגרתו יוכלו אזרחי שתי המדינות להיכנס זה לשטחה של זו ללא צורך בהוצאת אשרת כניסה מראש. ההסכם נחתם בעקבות משא ומתן בין שר החוץ הישראלי גדעון סער לבין עמיתו הקולומביאני, שר החוץ אומר בלה אסקובר, ונקבע כי ייכנס לתוקף החל מיום א' בספטמבר הקרוב.

לפי ההודעה הרשמית, ההסכם מהווה המשך למהלכים דיפלומטיים שננקטו בין שתי המדינות בחודשים האחרונים, והוא משקף את ההידוק המתמשך בקשרים ביניהן.

ההסכם נחתם על רקע שיפור ניכר ביחסים בין ישראל לקולומביה. לפני מספר חודשים נקטה קולומביה צעד חשוב כאשר הכירה בריבונות ישראל על רמת הגולן, והפכה למדינה השנייה בעולם – לאחר ארצות הברית – המכירה בריבונות הישראלית על האזור האסטרטגי.

ההכרה הגיעה בעקבות ביקורו של שר החוץ סער בקולומביה, במהלכו נפגש עם נשיא המדינה אבלרדו דה לה אספרייה. במהלך הפגישה הציג שר החוץ את החשיבות הביטחונית של רמת הגולן עבור ישראל. הנשיא הקולומביאני, הנחשב למנהיג בעל עמדות נחושות, החליט להכיר בריבונות הישראלית למרות התנגדות ולחצים ממדינות ערביות.

הקשרים החיוביים בין המדינות באו לידי ביטוי גם בסיוע שהעניקה ישראל לקולומביה בעת משבר. לאחר רעידת אדמה קשה שפקדה את קולומביה בעוצמה של 7.4 במדד ריכטר, שלחה ישראל משלחת חילוץ של פיקוד העורף, שהייתה המשלחת הגדולה ביותר מכל המדינות שהגיעו לסייע למדינה הנפגעת.

המשלחת הישראלית פעלה בעיר קאלי, העיר השלישית בגודלה במדינה, ועבדה בשלושה מתוך חמשת אתרי ההרס העיקריים. הניסיון שצברו אנשי המשלחת ברעידת האדמה שפקדה את ונצואלה שבועות ספורים קודם לכן סייע להם במאמצי החילוץ בקולומביה.

ההסכם החדש יאפשר לאזרחים ישראלים לבקר בקולומביה ללא צורך בהוצאת אשרת כניסה מראש, וכך גם לאזרחים קולומביאנים המעוניינים לבקר בישראל. המהלך צפוי להקל על תיירים ואנשי עסקים משתי המדינות, ולתרום לחיזוק הקשרים הכלכליים והתרבותיים.

יצוין כי בשנים האחרונות חתמה ישראל על מספר הסכמי פטור מאשרות עם מדינות שונות, כאשר ההסכם המרכזי ביותר היה עם ארצות הברית. ההסכם עם קולומביה בולט בהקשר הדיפלומטי הרחב יותר של חיזוק היחסים בין המדינות.

משרד החוץ ציין כי ההסכם ייכנס לתוקף באופן רשמי ביום א' בספטמבר 2026, ומאותו מועד יוכלו אזרחי שתי המדינות ליהנות מהפטור ההדדי מאשרות כניסה.