טראמפ וקים

ממשל הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ פועל לחידוש הקשרים עם מנהיג קוריאה הצפונית קים ג'ונג און, אולם המהלך הדיפלומטי מתברר כמורכב יותר מהצפוי. בעוד הממשל האמריקאי מפרסם הודעות חיוביות ומצמצם פעילות צבאית משותפת עם קוריאה הדרומית, פיונגיאנג מגיבה בשיגור טילים ומציבה דרישות מחמירות לכל מפגש עתידי.

על פי דיווח סוכנות הידיעות רויטרס, הנשיא טראמפ מפעיל לחץ על צוותו לארגן פגישה עם קים כבר בסתיו השנה, אולי במסגרת כינוס מנהיגים בסין בחודש נובמבר. במסגרת המאמצים להפחתת מתיחות, הורה הנשיא על צמצום היקף התרגיל הצבאי המשותף עם קוריאה הדרומית, תוך שהוא מציין כי הצעד מבוסס על "מערכת היחסים הטובה מאוד" שלו עם קים ג'ונג און. תגובה מצוננת מפיונגיאנג אולם התגובה מצד קוריאה הצפונית הייתה קרה ומרוחקת. ימים ספורים לאחר שטראמפ כינה את קים "מכבד" והצהיר כי זה השיב לפניותיו, שיגרה פיונגיאנג למעלה מעשרה טילים בליסטיים קצרי טווח לכיוון הים. על פי נתוני צבא קוריאה הדרומית, הטילים שוגרו מאזור פיונגיאנג וטסו מרחק של כ-300 קילומטרים. טראמפ מנסה לחדש את הקשר עם קים ג'ונג און | מה הסיבה לזה? ישראל גרוס | 18.08.26 הנשיא חילק מתנות לילדים באזור האסון – וספג ביקורת אריה לוי | 18.08.26 קים יו ג'ונג, אחותו של קים ג'ונג און והדמות המרכזית בצמרת המדינית, דחתה את משמעות צמצום התרגילים הצבאיים וטענה כי המדיניות האמריקאית כלפי קוריאה הצפונית נותרה עוינת. "אם ארצות הברית תנסה להציג את הצעדים שנקטה כסוג של 'מחווה רצון טוב', היא לא תקבל את התשובה שהיא מצפה לה", נכתב בהצהרה רשמית שפרסמה.

טראמפ וקים יעשו קאמבק?

דרישות מחמירות למפגש

מומחים מזהירים כי קוריאה הצפונית הציבה רף גבוה ביותר לכל מפגש עתידי. ג'ני טאון, חוקרת בכירה במכון סטימסון בוושינגטון, הבהירה בשיחה עם רויטרס כי פיונגיאנג דורשת שינויים מהותיים במדיניות האמריקאית. בין הדרישות: הסרת אלמנטים שהיא מגדירה כעוינים, הכרה במעמדה הגרעיני, או לכל הפחות הצהרה אמריקאית שפירוק הנשק הגרעיני אינו עוד יעד מדיני.

"עד כמה טראמפ מוכן לעמוד בתנאים אלה כדי להבטיח את המפגש במסגרת הזמן שקבע לעצמו - זו שאלה פתוחה", ציינה טאון. דובר משרד החוץ האמריקאי הבהיר מצדו כי "ארצות הברית נותרת מחויבת לפירוק מלא של הנשק הגרעיני של קוריאה הצפונית".

פערים בהערכות לגבי הארסנל הגרעיני

המורכבות מתעצמת נוכח הפער הניכר בהערכות לגבי היקף הנשק הגרעיני של קוריאה הצפונית. בעוד טראמפ הצהיר לאחרונה כי לקים יש 57 כלי נשק גרעיניים "חזקים מאוד", שר ההגנה של קוריאה הדרומית, אן גיו-בק, העריך בפני חברי הפרלמנט כי ההערכה המקובלת היא שלפיונגיאנג יש בין 80 ל-120 ראשי קרב גרעיניים.

הפער המשמעותי בין ההערכות - כאשר הרף התחתון של סיאול גבוה בהרבה מהמספר שהוזכר על ידי טראמפ - מדגיש את חוסר הבהירות המתמשך סביב תוכנית הגרעין הקוריאנית. מומחים מסתמכים על מודיעין, הערכות לגבי מלאי חומר בקיע וצילומי לוויין, אך אין וודאות מוחלטת בנושא.

דאגה בקוריאה הדרומית

המהלך של טראמפ לצמצם את התרגילים הצבאיים עורר דאגה בקוריאה הדרומית. התרגיל השנתי, שהיה אמור להימשך 11 ימים בהשתתפות 18,000 חיילים, נחשב למרכיב מרכזי בהיערכות הצבאית מול קוריאה הצפונית. גורמים בסיאול מקווים שהקשר האישי בין טראמפ לקים יוכל לסייע בהחזרת שתי המדינות לשולחן המשא ומתן, אך מזהירים כי צמצום התרגילים עלול לפגוע ביכולת ההרתעה ובמוכנות המבצעית.

פרופסור לים אול-צ'ול ממכון לימודי המזרח הרחוק באוניברסיטת קיונגנאם הסביר כי פיונגיאנג מבהירה שהקשר האישי בין המנהיגים לא יפגע באינטרסים הביטחוניים או במאמצים לחזק את היכולות הצבאיות. "במילים אחרות, פיונגיאנג מאותתת שלדיפלומטיה האישית יש גבולות והיא לא תעלה על סדרי העדיפויות האסטרטגיים", אמר.

טראמפ עצמו קשר את צמצום התרגילים גם למחלוקת עם קוריאה הדרומית, לאחר שזו סירבה לסייע ביוזמה האמריקאית בנושא איראן. "הם אמרו 'לא תודה!'", כתב הנשיא, תוך שהוא מדגיש את המחלוקת העמוקה עם בת הברית האסייתית.