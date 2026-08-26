טרגדיה קשה ביותר התרחשה השבוע בבית החולים המרכזי "פימס" שבעיר איסלאמאבד שבפקיסטן, כאשר ארבעה עשר תינוקות נספו בשריפה שפרצה במחלקת הפגייה. האירוע המזעזע החל בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר מזגן שהיה מותקן במחלקה התפוצץ וגרם להתלקחות מהירה של צינורות החמצן המחוברים לאינקובטורים בהם שכבו התינוקות.

על פי הדיווחים באתר החדשות הפקיסטני DAWN, האש פרצה בסביבות השעה 06:38 בבוקר, כאשר ניצוץ חשמלי מהמזגן הצית את מערכת החמצן במחלקה. בתוך רגעים ספורים התפשטו הלהבות בכל רחבי החדר, והתקרה קרסה תוך זמן קצר. העשן הכבד והאש המתפשטת הפכו את המקום למלכודת מסוכנת, ומנעו מהצוותים הרפואיים להגיע לרוב התינוקות.

הצוותים הרפואיים שהיו במשמרת פעלו במהירות ונעזרו במטפי כיבוי שהיו במקום, אך הצליחו לחלץ רק תינוק אחד מחדר הפגייה הבוער. בנוסף, חולצו ארבעה תינוקות נוספים מחדר סמוך, שלוש אימהות ועשרות מטופלות נוספות מהקומה. אולם עוצמת האש והעשן הסמיך מנעו כל אפשרות להגיע ליתר התינוקות.

מחוץ לבית החולים התפתחו סצנות קשות, כאשר הורים מיואשים ניסו לשבור את החלונות בידיים חשופות במטרה להגיע לילדיהם. משפחות רבות הביעו ביקורת חריפה כלפי הנהלת בית החולים, בטענה שדלתות המחלקה היו נעולות בזמן השריפה ושהמאבטחים מנעו כניסה ויציאה. שר הבריאות הסביר מאוחר יותר כי הדלתות אוכלסו בעבר בשל מקרים של גניבת תינוקות, אך הכחיש שיציאות החירום היו חסומות. כמו כן, נשמעו טענות על איחור בהגעת כוחות הכיבוי, אם כי הרשויות טוענות שהצוותים הגיעו תוך דקות אך נתקלו בחום עז בשל דליפת החמצן.

בעקבות האסון, הורה ראש ממשלת פקיסטן על הדחתו המיידית של מזכיר הבריאות הפדרלי, והנחה להקים ועדת חקירה בדרג הגבוה ביותר לבחינת מחדלי הבטיחות. שר הבריאות הצהיר כי הוא מוכן לשאת באחריות אישית ולהתפטר אם יימצא שהייתה רשלנות מצדו. האירוע עורר תגובות בינלאומיות, כאשר ארגון יוניצ"ף של האו"ם ומדינות רבות הביעו אבל וקראו לבחון את תקני הבטיחות בבתי החולים בפקיסטן, המתמודדים עם מחסור במשאבים ותחזוקה לקויה.