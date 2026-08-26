הציוץ של טראמפ

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם ביום רביעי האחרון תמונה מעובדת בחשבונו הרשמי ברשת החברתית Truth Social, הכוללת מסרים פוליטיים וצבאיים חדים. בתמונה מופיע טראמפ במראה נחוש, כשברקע נראות נושאות מטוסים, מטוסי קרב, דגלי ארצות הברית ועשן.

בחלקה השמאלי של התמונה מופיע הנשיא לשעבר ג'ורג' בוש, עם שלט הנושא את הכיתוב "המשימה לא הושלמה 2001–2021", על רקע של רכב צבאי הרוס ומגפי חיילים נטושות. בצד הימני מופיעה דמותו של המנהיג האיראני המחוסל עלי חמינאי, עם שלט נוסף שעליו נכתב "המשימה הושלמה 2026". רקע היסטורי: נאום בוש המפורסם הביטוי "המשימה הושלמה" (Mission Accomplished) מהווה התייחסות ישירה לנאומו של הנשיא ג'ורג' בוש בשנת 2003 על גבי נושאת המטוסים אברהם לינקולן, שם הונף שלט עם כיתוב זה לאחר כיבוש עיראק. נאום זה זכה לביקורת רבה לאורך השנים, משום שהלחימה בעיראק נמשכה עוד שנים רבות והעמיקה את המעורבות האמריקנית במזרח התיכון. טראמפ: מנהיג איראן נפצע אך לא מת אליהו לוי | 16:45 בפרסום הנוכחי, טראמפ מבקש להבדיל את עצמו ממדיניות החוץ של הממשלים הקודמים, הן הרפובליקניים והן הדמוקרטיים, תוך שרטוט קו ברור בין כישלונות העבר להנהגתו שלו. הפרסום מגיע על רקע מדיניות חדשה של ממשל טראמפ כלפי איראן, המתמקדת בלחץ כלכלי במקום בפעולה צבאית ישירה.

מטוסים ממריאים מהלינקולן לעבר איראן ( צילום: שאטרסטוק )

עראקצ'י בעומאן ( צילום: משרד החוץ של עומאן )

טראמפ על מצבו של חמינאי: "אינני חושב שהוא מת"

בהקשר זה, התייחס טראמפ בראיון רדיופוני למצבו הבריאותי של המנהיג האיראני מוג'תבא חמינאי, וחשף פרטים על פציעותיו בעקבות התקיפה שבה חוסל אביו. "אינני חושב שמוג'תבא חמינאי מת", הבהיר הנשיא, תוך שהוא מפרט את היקף הנזק שנגרם לו.

לדבריו, המנהיג האיראני "נפצע קשה מאוד, בצד שמאל של גופו, הזרוע, הרגל, כל העניין נפצע קשה". עם זאת, הנשיא חזר והדגיש: "אבל אינני חושב שהוא מת". טראמפ התייחס גם להתנהלות המשטר האיראני בעקבות הפציעה, וציין כי "אם הוא מת, הם מעלים הצגה די טובה, מפני שהם מדברים על לחזור לדבר איתו כל הזמן כדי לקבל את ברכתו הסופית".

מתיחות במצר הורמוז

בהמשך הראיון עבר הנשיא לדון במצב הביטחוני במצר הורמוז, שם מתנהלת מערכה אמריקנית מתמשכת מול איראן. טראמפ דיווח על הסרת מוקשים מהאזור והדגיש כי למרות האיומים, המיצר ממשיך לפעול. "אבל המיצר, הוא פועל, זה מיצר פועל", אמר הנשיא. "כן, מדי פעם יהיה שם כטב"ם או רקטה או משהו שיורים, אבל זה מיצר פועל".

יצוין כי איראן ועומאן הגיעו להסכם על מסגרת מוצעת להקמת מסדרון שיט זמני ברוחב 7 מיל ימי במצר הורמוז. ההסכם הושג בתום שיחות בטהראן בין שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י לשר החוץ של עומאן באדר אל-בוסעידי, וכולל פרויקט משותף לפינוי מוקשים והמשך דיונים טכניים לקביעת ניהול קבוע של הנתיב. עם זאת, בטהראן הבהירו כי המצר לא ייפתח בפועל כל עוד ארצות הברית "לא תקבל את תנאיה של איראן".