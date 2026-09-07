אוסטריה החלה השבוע, עם פתיחת שנת הלימודים בבירה ווינה ובמחוזות נוספים, לאכוף חוק חדש האוסר על תלמידות מתחת לגיל 14 לעטות חיג'אב בבתי הספר. המהלך מעורר מחלוקת חריפה במדינה, והקהילה המוסלמית הודיעה כי תפנה לבית המשפט החוקתי כדי לבטלו.

החוק החדש חל על בתי ספר ציבוריים ופרטיים כאחד, ומתייחס במפורש לכיסוי ראש המכסה את הראש "על פי המסורת האסלאמית". האיסור אינו חל על פעילויות לימודיות או אירועים המתקיימים מחוץ לשטח בית הספר עצמו.

במקרה של הפרה ראשונה, הנהלת בית הספר נדרשת לקיים שיחה עם התלמידה ועם הוריה. אם ההפרות חוזרות על עצמן, ניתן לפתוח בהליך מנהלי שבסופו עלול להיגזר קנס של בין 150 ל-800 אירו.

הממשלה האוסטרית מציגה את החוק כאמצעי שנועד להגן על ילדות ולקדם שוויון, עצמאות ונראות של תלמידות. לעומת זאת, הקהילה המוסלמית באוסטריה טוענת כי מדובר בחוק מפלה הפוגע בזכויות יסוד, והודיעה על כוונתה להיאבק בו במסגרת משפטית.

אוסטריה אינה המדינה האירופית היחידה שמגבילה עטיית חיג'אב במערכת החינוך. בצרפת נאסר כבר בשנת 2004 על תלמידים בבתי הספר הציבוריים להציג סמלים דתיים בולטים, איסור הכולל גם חיג'אב. בקוסובו נאסר מאז 2010 על תלמידות לעטות כיסוי ראש בבתי הספר.