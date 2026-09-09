ממשל טראמפ לא התנגד ליוזמה הבריטית להטיל סנקציות על ההתנחלויות ביהודה ושומרון, ולא ניסה למנוע אותה, כך דיווח העיתונאי ברק רביד בחדשות 12 בשם בכירים אמריקניים ודיפלומטים מערביים.

לפי הדיווח, החלטת הבית הלבן שלא לפעול נגד המהלך הבריטי, שאליו הצטרפו 12 מדינות מערביות נוספות, מהווה איתות לתסכול מצד הממשל האמריקני ממדיניות ממשלת ישראל ביהודה ושומרון.

רביד ציין כי ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם שוחח עם הנשיא דונלד טראמפ לקראת ההכרזה על הסנקציות ועדכן אותו בנושא. לדברי שני מקורות המעורים בפרטי השיחה, טראמפ לא הביע התנגדות ולא ביקש מברנהאם להימנע מהמהלך.

שר החוץ האמריקני מרקו רוביו נשאל על ידי כתבים על הסנקציות שהוטלו על ישראל ולא גינה את הצעד. "הנשיא לא הגיב על כך, וגם אני לא. הבריטים הודיעו לנו שהם עומדים לקבל את ההחלטה הזאת. שמענו את הטיעונים שלהם לגבי הסיבות לכך. אנחנו שותפים למטרה של יציבות בגדה המערבית. אנחנו לא רוצים לראות עלייה באלימות או במתיחות בגדה המערבית בתקופה רגישה באזור", אמר רוביו.

שר החוץ הבריטי אד מיליבנד הכריז על חבילת סנקציות חדשות נגד ישראל במהלך נאום בפרלמנט, תוך שהוא מכריז כי ההתנחלויות אינן חוקיות וטען כי ישנו טיהור אתני של העם הפלסטיני. מיליבנד הודיע על איסור רכישת סחורה מההתנחלויות וסנקציות נגד חברות המסייעות למפעל ההתיישבות.

בתגובה להכרזה הבריטית, שר החוץ גדעון סער הודיע על שורת צעדי נגד ישראלים. סער תקף את הדברים שנאמרו בפרלמנט הבריטי ואמר כי "ההאשמות של מזכיר החוץ של ממשלת הלייבור בפרלמנט הבריטי היו שערורייתיות ושקריות".