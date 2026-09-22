שוטר צרפתי נעצר בחשד לתכנון פיגוע ויצור נשק בתלת-ממד

שוטר צרפתי בן 35 נעצר בתחילת השבוע בחשד שתכנן לבצע פיגוע טרור חמור ויצר כלי נשק לא חוקיים באמצעות מדפסת תלת-ממד. הפרשה מעוררת דאגה רבה במערכת האכיפה בצרפת.

המעצר בוצע ביום ראשון האחרון, 23 באוגוסט, כאשר שוטרים מהחטיבה המרכזית למלחמה בטרור עצרו את החשוד ברחוב רגע לפני שסיים את משמרתו באזור יוולין.

החשוד, שמשרת כשוטר פעיל, מזוהה עם אידיאולוגיה קיצונית ואלימה של הימין הקיצוני. על פי החקירה שניהלו גורמי הביטחון והתביעה הלאומית למלחמה בטרור, הוא פעל להכין פעולות טרור חמורות נגד מטרות שונות ותכנן לפגוע באינטרסים של המדינה.

במהלך החקירה התברר כי השוטר חשוד בייצור והחזקה של כלי נשק וחלקי חימוש באמצעות מדפסות תלת-ממד. פשיטות שבוצעו על ידי החוקרים בביתו וברכבו הפרטי הובילו לגילוי רכיבי נשק שונים שחיזקו את החשדות נגדו.

התביעה הלאומית למלחמה בטרור הגישה נגדו כתב אישום הכולל מספר סעיפים חמורים: הכנה אישית לביצוע מעשה טרור, ייצור והחזקת נשק בלתי חוקי בקשר עם ארגון טרור, והסתה לביצוע מעשי טרור באמצעות רשתות תקשורת מקוונות. מאז מעצרו הוא מוחזק במעצר עד לתחילת משפטו.