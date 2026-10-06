התביעה הפדרלית בגרמניה הודיעה היום (שלישי) על מעצרו של אוגוסט הנינג, שכיהן בעבר כראש סוכנות הביון החיצונית של המדינה, בחשד לעבירות חמורות של ריגול, גילוי סודות מדינה, ניסיון בגידה ופעילות כסוכן של שירות חשאי זר.

במקביל נעצר גם מנפרד ד', שכיהן כראש המטה של הנינג בארגון המודיעין BND ולאחר מכן במשרד הפנים, והמשיך בתפקיד זה תחת מנהלים נוספים עד חודש מרץ 2026. פרשנים בגרמניה מכנים את הפרשה "סקנדל הריגול הגדול ביותר של המאה בגרמניה שמתרחש בזמן אמת".

על פי ממצאי החקירה, השניים יצרו קשר ביניהם כבר בשנת 2010 והסכימו על שיתוף פעולה מתמשך. במהלך השנים העביר מנפרד ד' להנינג כ-2,000 מסמכים, רבים מהם מסווגים ומיועדים לשימוש פנימי בלבד של סוכנות הביון, תמורת תשלום כספי.

לפי הודעת התביעה, הנינג השתמש במידע שקיבל לצורך עבודתו כיועץ פרטי. בנוסף, הוא קיים קשר הדוק עם נציג של שירות מודיעין זר, אליו העביר מידע בעל אופי פוליטי.

יו"ר ועדת הפיקוח על המודיעין בפרלמנט הגרמני, מרק הנריכמן, הגיב למעצרים ואמר: "גרמניה לא תסבול בגידה בסודות. מי שחובר לאויבי הדמוקרטיה הליברלית שלנו – ייחשף".

משטרת גרמניה ערכה פשיטות וחיפושים בנכסי החשודים ובברלין. הנינג נעצר בביתו בנורדוואלדה, ומנפרד ד' נעצר בבוואריה. הנינג עמד בראש ארגון ה-BND בין השנים 1998 ל-2005, ולאחר מכן שימש כסגן שר במשרד הפנים הגרמני עד שנת 2009.