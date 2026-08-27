נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר מסר חד-משמעי למשטר באיראן: וושינגטון אינה ממהרת להקל על הלחץ ולא תסיג גבול מעמדתה. בראיון שהעניק לרשת אל-ג'זירה, הדגיש הנשיא כי ארה"ב נמצאת בעמדת עוצמה ואינה מתכוונת לשנות את מדיניותה, זאת בעוד הכלכלה האיראנית ממשיכה להתמוטט תחת הסנקציות הכבדות והאינפלציה הגואה.

כאשר נשאל על ידי הכתבת טניה נורי כמה זמן הוא מוכן להמתין עד שאיראן תשוב לשולחן המשא ומתן, השיב טראמפ בבהירות: "אין לי לוח זמנים, אף אחד. אני לא ממהר. אין לי שום לוח זמנים בכלל". דבריו מעידים כי ארצות הברית מתכוונת להמשיך בלחץ המשולב - כלכלי וצבאי - כל עוד יהיה צורך בכך. לדברי הנשיא האמריקאי, ארצות הברית נמצאת במצב של עליונות ברורה ו"מנצחת בגדול מאוד". טראמפ תיאר מצב קשה במיוחד בטהראן - כלכלה המתפוררת, אינפלציה חריפה ויחס אכזרי של המשטר כלפי אזרחיו. "הם מתייחסים לעמו בצורה רעה מאוד", אמר הנשיא, והוסיף: "הם הורגים הרבה מאוד מפגינים". כשנשאל האם הלחץ הכלכלי יעיל יותר מהצעדים הצבאיים, השיב טראמפ בתקיפות: "אני חושב ששניהם אפקטיביים". דבריו נאמרו כשישה חודשים לאחר תחילת המלחמה הישירה שפתחה ארצות הברית נגד איראן ב-28 בפברואר 2026 - מערכה שהביאה לשינוי משמעותי במאזן הכוחות במזרח התיכון.

טראמפ וחמינאי הבן ( צילום: הבית הלבן / רשתות )

שינוי מהערכות קודמות

מטוס צבאי אמריקאי נחת במוסקבה - כולם שותקים אריה לוי | 25.08.26

הצהרותיו הנוכחיות של הנשיא האמריקאי מסמנות שינוי מהערכותיו המקוריות. בתחילת המערכה העריך טראמפ כי העימות יהיה ממוקד ויסתיים תוך "ארבעה עד שישה שבועות" בלבד. בחודש יוני האחרון אף נחתם מזכר הבנות ל-60 יום שנועד להסדיר את חופש השיט במצר הורמוז, להסיר סנקציות ולטפל בסוגיית הגרעין האיראני, אך מאז המגעים נקטעו לחלוטין.

בעוד גורמים דיפלומטיים מדווחים כי קטאר ופקיסטן ממשיכות במאמצי תיווך למניעת הסלמה אזורית רחבה יותר, טראמפ מבהיר את עמדתו: הלחץ המשולב - כלכלי וצבאי - יימשך במלוא העוצמה עד שטהראן תשנה את התנהגותה.

במקביל, ראש ה-CIA ג'ון רטקליף ערך השבוע ביקור חשאי במוסקבה ודרש מרוסיה להפסיק לחלוטין את התמיכה הצבאית באיראן. וושינגטון גם מכינה סנקציות כלכליות נוספות וחמורות נגד המשטר בטהראן.