הקרמלין הודיע אמש כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ומקבילו האמריקני דונלד טראמפ ניהלו שיחת טלפון ממושכת שנמשכה כ-85 דקות, במהלכה דנו השניים במלחמה המתמשכת באוקראינה. השיחה התקיימה לקראת פסגת ברית נאט"ו שתתקיים בשבוע הקרוב באנקרה שבטורקיה.

יורי אושאקוב, עוזרו של נשיא רוסיה לענייני חוץ, מסר כי פוטין הציג במהלך השיחה סקירה מפורטת על מהלך המלחמה באוקראינה. על פי דבריו, הנשיא האמריקני הציע לסייע בסיום הסכסוך במהלך פסגת ברית צפון אטלנטי (נאט"ו) שתתקיים בטורקיה.

עוד הוסיף היועץ כי השליח האמריקני סטיב ויטקוף וחתנו של הנשיא האמריקני, ג'ארד קושנר, הביעו נכונות לבקר במוסקבה. מקור הבקיא בפרטים דיווח כי ויטקוף וקושנר עשויים להגיע לרוסיה לפני סוף אוגוסט, אך אין עדיין תאריכים ספציפיים. "ייתכן שזה יקרה עד סוף הקיץ, אך אין עדיין תאריכים נקודתיים", מסר המקור לסוכנות הידיעות הרוסית "טאס".

זלנסקי: "סיכוי אמיתי לסיים את המלחמה"

מנגד, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר היום כי שוחח עם מקבילו האמריקני דונלד טראמפ במהלך סוף השבוע של חגיגות ה-4 ביולי, וקרא ל"נחישות אמריקנית" כדי לסייע בהבאת קץ למלחמה עם רוסיה, הנמשכת כבר למעלה מארבע שנים.

זלנסקי ציין כי ניהל שיחה "טובה מאוד" עם טראמפ, שבה דנו השניים במצב העדכני בקו החזית. "ישנו סיכוי אמיתי לסיים את המלחמה הזו, ולנחישות האמריקנית תהיה חשיבות מכרעת", אמר זלנסקי, והוסיף כי סיכם עם טראמפ על "המשך שיחותינו" במהלך פסגת נאט"ו שתתקיים השבוע בטורקיה.