במהלך הלילה שבין יום שלישי ליום רביעי חווה המזרח התיכון הסלמה ביטחונית משמעותית, כאשר צבא ארצות הברית תקף מטרות צבאיות איראניות באזור מצר הורמוז, ואילו איראן השיבה בשיגור טילים לכיוון בסיסים אמריקניים.

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום) פרסם הודעה רשמית לפיה כוחות אמריקניים החלו לתקוף מטרות השייכות למשמרות המהפכה האיראניות בתוך שטח איראן. על פי ההודעה הרשמית, התקיפות מהוות תגובה לניסיונות תקיפה שביצעו משמרות המהפכה לאחרונה כנגד ספינות מסחר הפועלות במצרי הורמוז וכנגד אנשי צבא אמריקניים המוצבים באזור.

בהודעה נוספת שפרסם הצבא האמריקני פורטו המטרות שהותקפו במהלך המבצע. "תקפנו מטרות של משמרות המהפכה, הכוללות מערכות הגנה אווירית, מכ"מים, נכסים ימיים, מתקנים, יכולות לפריסת מוקשים ואתרי תקשורת", נכתב בהודעה.

על פי דיווחים מאיראן, מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם באזור בירת המדינה טהרן, והמטוס שבו טס נשיא איראן נאלץ לנחות בעיר אחרת מהמתוכנן.

דובר מפקדת החירום האיראנית ח'אתם אל-אנביאא', איבראהים זולפקארי, הודיע במהלך הלילה כי התקיפות האיראניות כנגד הכוחות האמריקניים יימשכו "באופן שהם ילמדו לקח ועד שהם יתחרטו על הפשעים שלהם". הדובר האיראני איים כי המשך הפעולות התוקפניות מצד ארה"ב ייענה בתגובות "קשות יותר, נרחבות יותר והרסניות יותר".

במקביל, משמרות המהפכה טענו לפנות בוקר כי ביצעו תקיפה משולבת הכוללת טילים וכטב"מים כנגד בסיסים אמריקניים בעיר ארביל שבעיראק. בירדן דווח על יירוט שמונה טילים שנורו לכיוון בסיס אמריקני, ובאיחוד האמירויות נמסר כי הצבא הגיב לרחפן איראני. לא דווח על נפגעים או נזק.

ההסלמה הנוכחית מגיעה בעקבות תקיפת שתי ספינות סמוך למצר הורמוז, ולאחר שאיראן ניסתה להוסיף מוקשים במצר. מדובר בפעם השנייה בתוך שלושה ימים שארצות הברית תוקפת מטרות איראניות, כאשר התקיפה הראשונה בוצעה ביום שלישי האחרון.

שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה עדכון ביטחוני חריג המיועד לאזרחים האמריקניים השוהים בארץ, בו הוזהרו האזרחים מפני אפשרות ממשית להסלמה פתאומית ומתיחות ביטחונית חריפה באזור.