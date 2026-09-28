נסיגה פתאומית: פטור בסנקציות על איראן

מתחת לפני השטח של מדיניות הלחץ הכלכלי הקשה, וושינגטון נאלצת כעת לשנות כיוון: משרד האוצר האמריקני צפוי להתיר לחברת התעופה "Iraqi Airways" להפעיל טיסות הלוך-ושוב בין איראן לנג'ף למשך חודש ימים, עם אפשרות להארכה שתוביל בהמשך למתווה קבוע. כך על פי דיווח שפורסם בסוכנות הידיעות רויטרס מפי מקור המעורה בפרטים.

הצעד מגיע בעקבות השבתת הטיסות ביום שישי האחרון, לאחר שוושינגטון הידקה את הסנקציות על חברות התעופה האיראניות והטילה איומים חמורים על כל גוף זר שיעז לשתף איתן פעולה. הסגירה הפתאומית יצרה תוהו ובוהו בשטח ופקקים אנושיים אדירים, כאשר אלפי נוסעים, ביניהם חולים קשים, סטודנטים ועולי רגל, נאלצו להסתכן בנסיעות יבשות מפרכות ומסוכנות שנמשכו למעלה מ-12 שעות.

הצעד האמריקני התבסס על הכרזתו של שר האוצר האמריקני סקוט בסנט, שהודיע כי החל מה-23 בספטמבר, כל חברה או מדינה שתספק דלק, שירותי קרקע, נחיתה או כרטיסים לחברות תעופה איראניות תושחת כספית ותנותק מיידית ממערכת הדולר ומהמערכת הפיננסית האמריקנית. המבצע, המכונה "Economic Outcast", כבר הוכיח את עצמו בשטח: גורמים אמריקניים מדווחים כי בין 80 ל-90 אחוזים מכלל הטיסות הבינלאומיות של איראן הושבתו לחלוטין.

נג'ף אינה רק עוד יעד תעופתי, אלא לב הפעימה של האסלאם השיעי והמרכז הכלכלי-דתי שאליו זורמים מדי שנה מיליוני מאמינים מאיראן ומכל רחבי האזור. עצירת קו הטיסות עוררה גל זעם ציבורי חריף בעיראק והדליקה נורות אזהרה אדומות בוושינגטון מפני התגבשות קואליציה שיעית זועמת שתשרת דווקא את האינטרסים של המשטר בטהרן.

ההחלטה להעניק את הפטור ממחישה את הפרדוקס בניווט האמריקני במזרח התיכון: מצד אחד שאיפה למדיניות של "לחץ מקסימלי" חסר פשרות על האייתוללות, ומצד שני הבנה כי ערעור מוחלט של המשק והתחבורה בעיראק עלול להביא לקריסה גיאו-פוליטית רחבה. גורמים רשמיים בבגדאד כבר מעריכים כי התנועה האווירית תתחדש באופן מלא בתוך 48 שעות.

במקביל, המשטר האיראני ממשיך להפעיל לחץ נגדי. מוחסן רזאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מסר בראיון לטלוויזיה הממלכתית האיראנית כי "אם מדינות שכנות ישתפו פעולה עם ארצות הברית ויעצרו טיסות איראניות, גם שדות התעופה שלהן לא יוכלו לפעול". המסר היה חד-משמעי: טהרן לא תשב בחיבוק ידיים בזמן ששכנותיה נכנעות למה שרזאי כינה "הרפתקנות אמריקנית".

הלחץ הכלכלי האמריקני מתעצם גם בחזיתות נוספות. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, דוח שהדמוקרטים בסנאט האמריקאי צפויים לפרסם חושף כי איראן עשתה שימוש נרחב במטבע הקריפטוגרפי היציב USDT של חברת טתר כדי לעקוף את הסנקציות. המטבע הפך לאמצעי תשלום מרכזי עבור המשטר האיראני, ולפי הדיווח שימש גם כלי למימון ארגוני הפרוקסי שלו, בהם חיזבאללה.