ואנס הגיע למשא ומתן עם איראן; הורמוז עדיין סגור

מזכיר המדינה של ארצות הברית, ג'יי די ואנס, הגיע היום (ראשון) לאתר הנופש בורגנשטוק שבשווייץ, שם יקיים שיחות עם נציגים איראניים במטרה לקדם את יישום מזכר ההבנות לסיום המלחמה בין ישראל לאיראן. השיחות מתקיימות על רקע מתיחות דיפלומטית חריפה, לאחר שטהרן הכריזה על חידוש המצור בפועל על מצר הורמוז.
"אני מאמין שנצליח להתקדם בסוגיית הגרעין ולהשיג התקדמות גם בנושא הפסקת האש בלבנון", מסר ואנס לכתבים לפני יציאתו. בריאיון לרשת פוקס ניוז הוסיף כי הוא סמוך ובטוח שהפסקת האש תחזיק מעמד, וכי לא ראה הוכחות לכך שמצר הורמוז אכן נסגר.
איראן: לא נפתח את המצר עד לנסיגה ישראלית
תחילת השיחות עמדה בצל הכרזתה של איראן כי שבה להטיל מצור בפועל על מצר הורמוז, הנחשב לאחד מנתיבי השיט המרכזיים בעולם להובלת נפט. על פי מזכר ההבנות שעליו הוסכם לפני שבוע, המצר היה אמור להיפתח מחדש במקביל להפסקת כלל העימותים באזור, כולל הזירה הלבנונית.
באיראן טענו כי ארצות הברית לא הצליחה להבטיח את הפסקת האש בלבנון, ולפיכך הודיעו כי לא יונפקו אישורים חדשים למעבר כלי שיט במצר עד להודעה חדשה. על פי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית 'תסנים', באיראן מצהירים כי יסרבו לפתוח את מצרי הורמוז לפני נסיגה ישראלית מלאה מלבנון.
מנגד, גורמים אמריקניים הכחישו את הטענות על סגירת המצר ומסרו כי עשרות ספינות סוחר חצו אותו גם בימים האחרונים.
שיחות טכניות ליום אחד בלבד
דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, ציין כי השיחות בבורגנשטוק, שבהן לוקחות חלק גם קטר ופקיסטן כמתווכות, יימשכו יום אחד בלבד ויתמקדו אך ורק ביישום מזכר ההבנות, ולא בנושאים המהותיים שאמורים לעלות לדיון בשלב הבא של המשא ומתן.
במקביל, הטלוויזיה האיראנית דיווחה כי בשיחות העקיפות תבהיר טהרן למתווכים שהסעיף הראשון בהסכם מבחינתה הוא סיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא האיראני התייחס לממשל האמריקני וטען כי "טראמפ, שניסה למנוע מאיראן את זכויותיה, הכיר בהן בנאומו האחרון", והוסיף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו היה הראשון שהביע מורת רוח מהמשא ומתן.
בנוגע לסוגיית הגרעין אמר פזשכיאן כי "התנאי האמריקני היחיד הוא שלא נחזיק בפצצת אטום, דבר שאיננו שואפים להחזיק בו".
עבדאללה חאג'י סאדקי, נציגו של מוג'תבא חמינאי במשמרות המהפכה, הדגיש כי למרות ההסכם, יחסה של איראן לארה"ב ולישראל לא ישתנה: "לעולם לא יגיע יום שבו נהיה חברים של ארצות הברית או נוותר על מטרותינו להשמדת ישראל. איננו מנהלים משא ומתן כדי להתפייס, אלא כדי להשיג את זכויותינו".
0 תגובות