ואנס הגיע למשא ומתן עם איראן; הורמוז עדיין סגור

מזכיר המדינה של ארצות הברית, ג'יי די ואנס, הגיע היום (ראשון) לאתר הנופש בורגנשטוק שבשווייץ, שם יקיים שיחות עם נציגים איראניים במטרה לקדם את יישום מזכר ההבנות לסיום המלחמה בין ישראל לאיראן. השיחות מתקיימות על רקע מתיחות דיפלומטית חריפה, לאחר שטהרן הכריזה על חידוש המצור בפועל על מצר הורמוז.

"אני מאמין שנצליח להתקדם בסוגיית הגרעין ולהשיג התקדמות גם בנושא הפסקת האש בלבנון", מסר ואנס לכתבים לפני יציאתו. בריאיון לרשת פוקס ניוז הוסיף כי הוא סמוך ובטוח שהפסקת האש תחזיק מעמד, וכי לא ראה הוכחות לכך שמצר הורמוז אכן נסגר.

איראן: לא נפתח את המצר עד לנסיגה ישראלית

תחילת השיחות עמדה בצל הכרזתה של איראן כי שבה להטיל מצור בפועל על מצר הורמוז, הנחשב לאחד מנתיבי השיט המרכזיים בעולם להובלת נפט. על פי מזכר ההבנות שעליו הוסכם לפני שבוע, המצר היה אמור להיפתח מחדש במקביל להפסקת כלל העימותים באזור, כולל הזירה הלבנונית.

באיראן טענו כי ארצות הברית לא הצליחה להבטיח את הפסקת האש בלבנון, ולפיכך הודיעו כי לא יונפקו אישורים חדשים למעבר כלי שיט במצר עד להודעה חדשה. על פי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית 'תסנים', באיראן מצהירים כי יסרבו לפתוח את מצרי הורמוז לפני נסיגה ישראלית מלאה מלבנון.

מנגד, גורמים אמריקניים הכחישו את הטענות על סגירת המצר ומסרו כי עשרות ספינות סוחר חצו אותו גם בימים האחרונים.