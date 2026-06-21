הונאת AI מתוחכמת: צעיר ישראלי נעצר בחשד לגניבת עשרות זהויות

מעצר דרמטי התרחש ביום חמישי האחרון בנמל התעופה בן גוריון, כאשר ניקי סוקולוב, צעיר בן 20 מצור יצחק, נעצר מיד עם נחיתתו בארץ לאחר שגורש מתאילנד. החשוד שהה במדינה האסייתית ללא אשרה חוקית, ומעצרו התאפשר בעקבות פנייה רשמית של נציג משטרת ישראל לרשויות המקומיות.

יחידת הסייבר של להב 433 מתגבשת בימים אלה כתב אישום נגד סוקולוב, בחשד לביצוע הונאה מתוחכמת במיוחד שניצלה את טכנולוגיית הבינה המלאכותית. על פי החשד, הצעיר הצליח לשלשל לכיסו מאות אלפי שקלים באמצעות פתיחת חשבונות בנק פיקטיביים על שם עשרות אזרחים שכלל לא ידעו על כך.

ניצול המסלול הירוק של הבנקים

חקירת המשטרה העלתה כי סוקולוב ניצל את המסלול הדיגיטלי שמציעים הבנקים בישראל – המאפשר פתיחת חשבון בנק מרחוק באמצעות אפליקציה, ללא צורך בהגעה פיזית לסניף. הליך זה, שנועד להקל על הציבור, מבוסס על אימות זהות באמצעות צילום תעודת זהות, סלפי, זיהוי קולי וסרטון קצר.

החשוד, כך לפי החקירה, השיג פרטים אישיים ותעודות זהות מתוך מאגרים פרוצים שדלפו לרשת. באמצעות הנתונים הללו, הוא בנה ותכנת "סוכני בינה מלאכותית" מתוחכמים שידעו לדמות את תווי הפנים והקול של הקורבנות, לעקוף את מנגנוני האבטחה של אפליקציות הבנקים, ולהתחזות אליהם באופן מלא בזמן אמת.

למעלה מ-60 קורבנות שלא ידעו דבר

באמצעות הטכנולוגיה המתוחכמת הונפקו על שם הקורבנות כרטיסי אשראי ונמשכו כספים רבים, בעוד שהאזרחים שזהותם נגנבה כלל לא ידעו כי נפתח חשבון בנק על שמם. בסך הכל, מיוחסת לסוקולוב גניבת זהותם של למעלה מ-60 בני אדם וגניבת סכומי עתק.

מומחי אבטחת מידע מזהירים כי טכנולוגיות בינה מלאכותית הופכות נגישות יותר ויותר, ומאפשרות לפושעים לבצע הונאות מתוחכמות. כפי שפורסם לאחרונה, אפילו משקפיים חכמים יכולים לשמש ככלי לגניבת מידע רגיש, כולל קודים סודיים בכספומטים.

החקירה בעניינו של סוקולוב נמשכת, והמשטרה בוחנת האם היו מעורבים נוספים בפרשה. יצוין כי מדובר באחת הפרשיות המורכבות ביותר שטיפלה בהן יחידת הסייבר של להב 433 בשנה האחרונה, והיא מעידה על האתגרים הגוברים בתחום אכיפת החוק בעידן הדיגיטלי.