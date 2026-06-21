"פגיעה באינטרס": עתירה דחופה לבג"ץ נגד הגרלת דירה בהנחה

אתר בניה ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

עתירה דחופה ובעלת משמעות רחבה הוגשה הבוקר (ראשון) לבית המשפט העליון בשם ארגון "אמת ליעקב בישראל" ואזרחים פרטיים המחזיקים בתעודות זכאות בתוקף לתוכניות "דירה בהנחה" (מחיר מטרה). העתירה, שהוגשה באמצעות עורך הדין יהודה אבלס, יוצאת באופן חזיתי נגד החלטת מועצת מקרקעי ישראל שהחילה באופן רטרואקטיבי ומיידי תנאי סף צבאי חדש, אשר חוסם ומקפיא את השתתפותם של מחזיקי תעודות זכאות קיימות בהגרלות הדיור הציבורי.

במסגרת המאבק המשפטי, מבקשים העותרים מבית המשפט להוציא צו על-תנאי וצו ארעי דחוף לעיכוב ההגרלה הקרובה ולהארכת תקופת ההרשמה – שאמורה להסתיים מחר. הקריטריון החדש נוסף במסגרת מלחמתה של היועצת המשפטית לממשלה ובית המשפט בלומדי התורה, כך על פי הנטען בעתירה. "פגיעה אנושה באינטרס ההסתמכות של האזרח" העותרים מדגישים כי כלל מחזיקי תעודות הזכאות שילמו ממיטב כספם עבור הנפקת המסמכים הרשמיים, הנושאים תוקף מוגדר בכתב של 12 חודשים מטעם משרד הבינוי והשיכון. במשך תקופה ארוכה, ועל סמך המצג המנהלי הרשמי של המדינה, כלכלו הזכאים את צעדיהם הכלכליים, נשאו בעלויות נלוות כבדות ונמנעו מרכישת דירה בשוק החופשי מתוך ציפייה להגרלות. "כך עושים את זה": המפקד שלימד את השוטרים כיצד להשפיל את המפגינים חיים כהן | 18.06.26 השופט סולברג למפכ"ל: מדוע היועמ"שית לא נחקרה בשדה תימן? משה כהן | 17.06.26 החלת הקריטריון החדש "מהיום למחר", כך נטען בעתירה, רומסת את אינטרס ההסתמכות המוגן שלהם ומהווה מעשה שלטוני כוחני ובלתי הוגן. "תעודת זכאות אישית, עם תוקף מפורש, היא בדיוק מצג קונקרטי ראוי להגנה משפטית", נכתב במסמך. "תחולה מיידית של השינוי, בלי שתינתן לנוגעים בדבר ההזדמנות המינימלית להכין עצמם, עשויה להיראות כוחנית ושרירותית, ולפגוע פגיעה אנושה באמון הציבור במינהל הציבורי ובמשרדי הממשלה". ארבעה נימוקים מרכזיים בעתירה העתירה המונחת בפני שופטי בית המשפט העליון מציגה ארבעה נימוקים מרכזיים לביטול ההחלטה: מנגנון אוטומטי ללא זכות שימוע: התנאי החדש מיושם כחסם דיגיטלי גורף במערכות המחשוב על בסיס נתונים המועברים ישירות מצה"ל. העתירה מזהירה כי שלילת זכות מהותית וקניינית כה רחבה, ללא מתן זכות טיעון או אפשרות להצביע על טעויות סנכרון ועדכון הנפוצות במערכות אלו, מהווה פגם מנהלי חמור. אפליית תבחינים ושיקול דעת חסר: העותרים מצביעים על כך שמועצת מקרקעי ישראל התעלמה לחלוטין מהסתייגותה המקצועית-משפטית של יועמ"שית משרד הבינוי והשיכון, עו"ד אפרת פרוקצ'יה, שהתריעה חודשים מראש על קושי חוקתי בהפיכת המעמד הצבאי לקריטריון בלעדי. בנוסף, נטען לאפלייה קשה: בעוד שמשתמטים נחסמים אוטומטית, אין כל מניעה בחוק מאזרחים שהורשעו בעבירות ביטחוניות חמורות להשתתף ולזכות בהגרלות.

לומד תורה ( צילום: רחל אלרואי/Flash90 )

הפרשנות הלשונית של התיקון: מבחינה נורמטיבית, התנאי הצבאי שולב אך ורק תחת סעיף שעניינו "תבחינים לקבלת תעודת זכאות חדשה". מנגד, הגדרת המונח "זכאי" והפרק הדן בהגרלות עצמן לא שונו כלל. מכאן מוכיחים העותרים כי התיקון נועד מטבעו לחול על מבקשי תעודות חדשות בלבד, ולא על מי שבידיו מעשה מנהלי מוגמר וחתום.

הנפקה שוטפת של תעודות ללא אזהרה: מאז פסק הדין העקרוני בנובמבר 2025 ועד לחודש מאי 2026, המשיכה המדינה להנפיק באופן שוטף ויומיומי אלפי תעודות זכאות ללא כל אזהרה, הסתייגות או הוראת מעבר. התנהלות זו יצרה מצג שווא חמור מול האזרחים, שמצאו עצמם חסומים בן לילה מבלי יכולת להיערך.

רקע: שינוי דרמטי בתוך 28 ימים

השורש המשפטי של המחלוקת נעוץ בהחלטה שהתקבלה ב-24 במאי 2026, במסגרתה שולב סעיף חדש בתקנון מועצת מקרקעי ישראל תחת הכותרת "תבחינים לקבלת תעודת זכאות לחסר דיור". הסעיף מתנה, לראשונה, את הזכות להשתתף בהגרלות בהסדרת המעמד הצבאי מול שלטונות צה"ל או בשירות פעיל. ההחלטה התקבלה בתוך 28 ימים בלבד מפסיקת בית המשפט העליון בנושא.

יממה אחת בלבד לאחר מכן, ב-25 במאי 2026, נפתחה ההרשמה להגרלה ה-11 של "דירה בהנחה" – כבר תחת הקריטריונים החדשים והמחמירים. אלא שבמקום להחיל את התנאי החדש באופן צופה פני עתיד – על מגישי בקשות חדשים בלבד – בחרו משרד הבינוי והשיכון ורמ"י להטיל את המגבלה באופן רטרואקטיבי.

ארגון "אמת ליעקב בישראל", הפועל למיגור חסמים בירוקרטיים עבור אוכלוסיות מוחלשות, מגדיר את הצעד הממשלתי כ"מהלומה אנושה לאינטרס ההסתמכות המוקנה לציבור". נציגי המאבק מלינים על פגיעה דרסטית ברוכשים פוטנציאליים שכבר החזיקו בתעודות רשמיות וחתומות.

העתירה הנוכחית מצטרפת למאבק משפטי רחב יותר שמנהל הארגון בימים אלה. כזכור, מכתב מיצוי הליכים חריף הוגש לאחרונה גם בשם עמותת "שמורה" המאגדת כ-35,000 נשים, הדורש ביטול מיידי של סעיפים בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל השוללים מנשים את הזכות להשתתף בתוכנית "דירה בהנחה" על בסיס מעמדו הצבאי של בן זוגן.