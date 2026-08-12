ארבעה מאנשי הצוות ושני מחלצים איבדו את חייהם בתקיפה שביצעו מורדי החות'ים הנתמכים על ידי איראן כנגד ספינת המטען Tihamah, שעגנה במיצר באב אל-מנדב. משרדי התחבורה והחוץ של תימן ופקיסטן אישרו כי בין ההרוגים נמנים שלושה אזרחים פקיסטנים ואזרח אינדונזי.

הספינה בבעלות מצרית עגנה מצפון-מזרח לאי פרים לאחר שהפליגה מנמל אל-מוחה, כאשר המורדים תקפו אותה בפעם הראשונה. שני המחלצים מכוחות ההתנגדות הלאומית נהרגו כאשר החות'ים ביצעו תקיפה נוספת עם הגעת צוותי החילוץ למקום. משמר החופים דיווח על עשרה פצועים נוספים בתקרית.

במקביל, במפרץ עומאן, צבא ארצות הברית תקף באמצעות שני טילי הלפייר את ספינת המכולות Vela Nova המניפה דגל פנמה. מפקדת המרכז האמריקאית מסרה כי הספינה נפגעה במערכת ההיגוי שלה לאחר שהתעלמה מאזהרות חוזרות להפסיק את הפרת המצור הימי על נמלים איראניים.

צ'ארלי בראון, יועץ בכיר בארגון "מאוחדים נגד איראן גרעינית", הסביר: "עצירתה והשבתתה המדווחת של ה-Vela Nova שמניפה את דגל פנמה על ידי ארצות הברית סמוך לקו המצור במפרץ עומאן, לאחר עגינתה האחרונה בנמל מומבאי לצד כלי שיט אלה, מדגישה את הפיקוח המוגבר המופעל כעת על שייט הקשור לאיראן".

שרשרת התקריות משקפת את ההסלמה המתמשכת בנתיבי השייט המרכזיים באזור. נתוני התנועה הימית מצביעים על ירידה של למעלה מחמישים אחוז בהיקף מעבר כלי השיט במיצר באב אל-מנדב ובים האדום, לצד צמצום משמעותי בתנועת הספינות במיצר הורמוז.