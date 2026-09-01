הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם קודם (שלישי) הודעה בה מסר כי כוחות צבא ארצות הברית מבצעים תקיפות במטרות איראניות באזור מצר הורמוז. לדברי הנשיא, התקיפות מהוות תגובה לשני אירועים חמורים שביצעה איראן בימים האחרונים.

בהודעתו ציין טראמפ: "ארצות הברית תוקפת, ברגעים אלה ממש, מטרות איראניות סמוך למצר הורמוז. התקיפות הן גדולות וחזקות, והן מגיעות כגמול על הניסיון הכושל של האיראנים להוסיף מוקשים ימיים למצר – שכרגע אין בו מוקשים בכלל, ועל כך שהאיראנים שיגרו שמונה טילים, שכולם יורטו בהצלחה, לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן". הנשיא הוסיף והזהיר את השלטונות בטהרן: "אם המדינה הכושלת של איראן תנקוט בצעדי גמול על המתקפה המוצדקת מאוד הזו, היא תותקף שוב ברמה קשה וגבוהה בהרבה. אך זו לא תהיה המתקפה הגדולה מכולן – זו ממתינה בצד, וכאשר היא תסתיים, יישאר מעט מאוד מהרפובליקה האסלאמית של איראן". מצד איראן הגיעה תגובה מהירה. דובר משמרות המהפכה הצהיר כי "ארצות הברית תתחרט על התקפותיה החדשות", וגורם בכיר באיראן מסר כי המדינה תגיב "בוודאות" למתקפות, בתגובה שתהיה "עוצמתית פי כמה מהתקיפות האמריקניות".

תקיפה באיראן באמצעות סירות מתאבדות. אילוסטרציה ( צילום: צבא ארה"ב )

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) פרסם מוקדם יותר אמש כי הכוחות האמריקניים החלו לתקוף מטרות של משמרות המהפכה בשטח איראן.

בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן, נשאל הנשיא טראמפ האם התקיפות מסמנות תחילתו של מהלך מוגבל או מלחמה רחבת היקף. "מדובר במדינה כושלת", השיב טראמפ. "זה לא אומר שלא נכה בהם. נראה מה יקרה". הוא הוסיף כי "מצר הורמוז במצב מצוין מאוד. 30 ספינות בממוצע עוברות שם בלילה אחד. זו כמות משמעותית".

בהמשך אמר הנשיא בנחרצות: "נכנסנו לאיראן, ואנחנו מכים אותם קשות". כשנשאל מי מנהיג כעת את איראן, השיב: "הם לא באמת יודעים. לדעתי, הם לא יודעים מי המנהיג שלהם".

סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס הבהיר אמש בשיחה עם כתבים כי חלק ניכר מהפעילות האמריקנית באזור נועד להבטיח את חופש השיט והמסחר במצר הורמוז. ואנס ציין כי התקיפות האחרונות היו בתגובה לכוונת האיראנים להניח מוקשים במצר, והוסיף: "מה שמוזר בעיניי הוא שלפעמים הם אפילו יורים על בעלי הברית שלהם, רק כדי למנוע את הזרימה החופשית של נפט וגז".

הנשיא טראמפ ( צילום: אריה לייב אברמס )

המתיחות הנוכחית החלה לאחר שאיראן תקפה אתמול כוחות אמריקניים בירדן. על פי דברי הנשיא טראמפ, מערכות ההגנה האווירית האמריקניות הצליחו ליירט את רוב הטילים הבליסטיים ששוגרו לעבר הבסיסים. טיל אחד עבר במרחב האווירי לאחר שזוהה מראש ככזה שלא יפגע במטרה משמעותית.

התקיפה האיראנית הגיעה כתגובה לפעולה אמריקנית מוקדמת יותר, בה תקפו כוחות צבא ארה"ב משגרים של משמרות המהפכה שהיו מיועדים להניח מוקשים בנתיב השיט הבינלאומי. גורם אמריקני רשמי אישר כי לא נרשמו פגיעות משמעותיות מהירי האיראני.

בהקשר זה, שר החוץ האיראני ניסה ליצור מחלוקת בין ישראל לארצות הברית, כשהאשים את ראש הממשלה נתניהו בהתנהלות כפולה כלפי הממשל האמריקני.

צבא ירדן דיווח כי מערכות ההגנה האווירית של הממלכה פעלו ליירט שמונה טילים שחצו את המרחב האווירי הירדני במהלך התקיפה.