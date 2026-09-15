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הודאה חסרת תקדים

ארה"ב מודה לראשונה: הצבנו נשק בחלל

מזכיר חיל האוויר האמריקאי חושף כי וושינגטון הציבה במסלול סביב כדור הארץ "נשקי שליטה בחלל" • ההודאה הראשונה מסוגה מגיעה על רקע החשש מיכולות רוסיה וסין

אילוסטרציה: פרויקט ההגנה הרב שכבתית "כיפת הזהב" (צילום: הבית הלבן)

בהודאה חסרת תקדים, אישרה ארצות הברית כי הציבה נשק במסלול סביב כדור הארץ. מזכיר חיל האוויר האמריקאי, טרוי מיינק, מסר בכנס שהתקיים במרילנד כי ארה"ב הציבה במסלול "נשקי שליטה בחלל, המסוגלים להגן על הכוחות המשולבים מפני פעולות עוינות של יריבים".

מיינק נמנע מלפרט אילו כלי נשק הוצבו במסלול או כיצד הם פועלים. עם זאת, הוא הוסיף כי חיל האוויר האמריקאי מרחיב את השימוש במערכות אוטונומיות וצפוי להשתנות באופן "קיצוני" עד שנת 2032. לדבריו, ארה"ב "מגבירה את המוכנות מול האיומים הקיימים".

החשיפה מגיעה על רקע החשש האמריקאי מהתפתחות יכולות נגד לוויינים מצד רוסיה וסין. חלק ניכר מהתשתיות האמריקאיות נשען על תקשורת לוויינית, והאיום על מערכות אלו נתפס כאיום אסטרטגי משמעותי.

ההודאה הפומבית מגיעה לאחר שבספטמבר 2025 בוצע מבצע צבאי משותף וראשון מסוגו בחלל בין ארצות הברית לבריטניה. במהלך המבצע, הנחו כוחות החלל האמריקאיים מבסיס בקולורדו לוויין צבאי להתקרב מאוד ללוויין בריטי, בדיוק כאשר הלוויין הסיני Shiyan 12-01 חלף כ-83 קילומטרים מתחתיהם. המבצע, שבוצע במקביל לפריסה ימית במזרח הרחוק, נועד להעביר מסר הרתעה תקיף לבייג'ינג.

רוסיהארה"בסיןבריטניהנשק בחלל

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