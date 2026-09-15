תקרית חריגה במצר הורמוז נחשפת כעת: צבא ארצות הברית השמיד שתי סירות של משמרות המהפכה האיראנית, לאחר שכוחות איראניים ניסו להשתלט על מזל"ט ימי אמריקני שסייר באזור. כך על פי דיווח של הכתב הישראלי ברק רביד בחדשות 12 ובאתר 'אקסיוס'.

האירוע התרחש על רקע מאמצי ארצות הברית לשמור על תנועת השיט והמסחר הרגילה דרך נתיב המים האסטרטגי. על פי הדיווחים, משמרות המהפכה הפעילו כלים ימיים במטרה ללכוד את כלי הטיס הבלתי מאויש. מיד עם זיהוי הניסיון, שוגרו שני טילים ממזל"ט אמריקני לעבר הסירות, והביאו להשמדתן ולחיסול רוב האנשים שהיו עליהן.

קפטן טיים הוקינס, דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אישר את התקרית וציין: "סירות איראניות קטנות ניסו לאחרונה להשתלט על כלי שיט בלתי מאויש של ארצות הברית, אך הן נכשלו לאחר שפיקוד המרכז הגיב בעוצמה". הוקינס הוסיף כי "המזל"ט הימי נותר תחת שליטה מבצעית של ארצות הברית".

במקביל, התקשורת באיראן הציגה תיאור שונה של האירוע וטענה כי מדובר בתקיפה נגד סירות דיג. אחמד נפיסי, סגן מושל מחוז הורמוזגאן לענייני ביטחון, האשים את הצבא האמריקאי בתקיפה וטען כי מספר דייגים מוגדרים כנעדרים, בעוד שפעולות החיפוש והצלה נמשכות.